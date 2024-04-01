В Самарской области создадут центр кинопроизводства

Центр кинопроизводства и кинокомиссия появятся в Самарской области, чтобы привлечь в регион компании, занимающиеся съемками фильмов, сообщили в правительстве области.

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"Мы приняли решение о создании в регионе кинокластера - необходимой инфраструктуры поддержки кинокомпаний. Это позволит повысить привлекательность региона как площадки для съемок фильмов и сериалов, а значит, откроет новые ниши для малого бизнеса, даст импульс развитию профессий, связанных с кино", - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Будущий центр кинопроизводства окажет организационную помощь в проведении съемок и решении административных вопросов, предоставлении помещений и оборудования для работы. Специальная кинокомиссия возьмет на себя финансовые вопросы, в частности, субсидирование части расходов кинокомпаниям, которые будут снимать кино в Самарской области в 2024 году.

Центр развития предпринимательства Самарской области и Союз кинематографистов России подписали соглашение о сотрудничестве на выставке "Россия" в феврале 2024 года. Кроме того, в регионе прошли съемки сериала "Цирк!", который представят 1 апреля на телевидении. В съемках одной из серий приняли участие Эдгард и Аскольд Запашные.