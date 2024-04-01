Работу над «Вампирами средней полосы» отложили на несколько месяцев

Производство третьего сезона сериала "Вампиры средней полосы" отложено на несколько месяцев. Съемки, которые должны были стартовать в апреле, в силу "некоторых обстоятельств" были перенесены, рассказал актер Артем Ткаченко "Открытой студии".

© Российская Газета

По его словам, снимать третий сезон могут начать в июле 2024 года.

"Честно сказать, мы еще не начали его снимать. Я даже могу сказать, что прочел три серии", - признался артист.

Он отметил, что с нетерпением ждет будущих съемок.

"Я, конечно, очень этого жду, мы все ждем. Потому что героев этих мы любим, эта группа, эта семья семья уже стала нашей семьей. Юрия Стоянова я уже в жизни называю "дедушка", "дедуля", - смеется Ткаченко.

Известно, что режиссером третьего сезона станет Алексей Акимов. Он был шоураннером проекта, первый сезон снимал Антон Маслов, второй - Дмитрий Грибанов. Ранее создатели шоу сообщили, что герои могут отправиться на Урал.