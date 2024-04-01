На кинофестивале «‎Свидание с Россией» представят 46 фильмов

Программа всероссийского кинофестиваля "Свидание с Россией. Сибирский характер", который в этом году впервые пройдет в Омской области, включает 46 фильмов, 28 из которых будут показаны в конкурсе документального и игрового кино. Об этом сообщил ТАСС министр культуры региона Юрий Трофимов.

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"Омская область впервые принимает этот всероссийский кинофестиваль, который получил название "Свидание с Россией. Сибирский характер". Это очень почетное и значимое мероприятие, на нем будут представлены не только документальные и игровые фильмы, но и пройдут мастер-классы, выставки, дискуссии и многое другое. В целом в рамках фестиваля будет показано 46 фильмов, включая девять фильмов в номинации "Час мужества", 13 - в жанре научно-популярного кино для детей и юношества и шесть - в конкурсе полнометражного игрового кино. Еще 18 лент будут продемонстрированы вне конкурса", - рассказал Трофимов.

Президент фестиваля, режиссер, продюсер Александр Ильин отметил, что фестиваль в этом году впервые проводится за пределами европейской части страны.

"У нас более 14 лет международный киномедиапроект "Свидание с Россией" проходит в различных регионах России. В этом году он впервые перешагнул Уральский хребет и пришел в Омск в формате всероссийского кинофестиваля", - уточнил он

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Одной из основных тем мероприятия станет "Донбасс. На фронте и в тылу". Программа включает ленты о буднях военных подразделений, о детях и подростках Донецкой народной республики, истории матерей и жен героев СВО и т.д. Также будут освещены темы участия регионов в поддержке вооруженных сил, возрождения экономики России и привлечения в нее молодежи.

По словам Трофимова, мероприятия фестиваля пройдут со 2 по 6 апреля на 25 площадках региона.

"У нас во всех районах есть современные кинотеатры, и несколько площадок будут работать в районах Омской области. Тысячи жителей региона смогут увидеть фильмы, которые участвуют в фестивале, среди которых и три фильма омичей," - пояснил министр.

Отдельно будет представлена ретроспективная программа "Знакомьтесь: Омск", которая включает в том числе и архивные съемки 100-летней давности.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, его организаторы - правительство Омской области, мэрия Омска, некоммерческое партнерство содействия развитию кино и туризма "КиТ" и др.