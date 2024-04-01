Стала известна дата выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на ТВ

Ожидаемая телевизионная премьера - драма Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" о переломном периоде в жизни страны в конце 1980-х - состоится на канале НТВ 15 апреля. Главные роли в картине исполнили Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач и Анна Пересильд - большинство молодых актеров, что называется, проснулись популярными после выхода сериала.

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Главный герой Андрей (Леон Кемстач) - 14-летний мальчик из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живет с мамой и пятилетней сестрой. Регулярно Андрей сталкивается с прессингом со стороны уличных подростков. Чтобы защитить себя, он заводит дружбу с пацанами. Один из них - 14-летний Марат (Рузиль Минекаев) - становится проводником Андрея и зрителя в сложноустроенный мир улиц. Драки, дискотеки с узнаваемыми хитами 80-х, видеосалоны с "Рэмбо" и "Робокопом", взаимоотношения внутри уличной "семьи", любовь и дружба, верность и предательство - из таких элементов состоит эта история.

К выходу сериала на ТВ звезды проекта еще раз рассказали о нем подробнее.

Иван Янковский:

""Слово пацана" - это история о становлении нового времени и превращении мальчиков в мужчин. Мой герой - обычный пацан, который возвращается из Афганистана и понимает, что улица и страна в целом перестали жить по тем правилам, которые были раньше. Он начинает искать свое место под солнцем в мире, меняющемся на глазах. Съемки в проекте стали для меня счастливым периодом жизни и в то же время определенным вызовом, потому что из-за графика мне нужно было успеть за три недели погрузиться в историю и в персонажа. Я всегда хотел поработать с режиссером Жорой Крыжовниковым, и было очень лестно, что он увидел именно меня в роли Вовы".

Сергей Бурунов:

"После прочтения сценария у меня все внутри заклокотало - настолько это точно и правдиво. Все действительно так и было, и я видел всех этих людей. Я вырос в Орехово-Борисово Южном, но подобное происходило в каждом районе Москвы и по всей России. Я видел этих пацанов, поэтому история меня, конечно, кольнула. Жора Крыжовников сказал, что нужно сыграть полную растерянность несчастных родителей, у которых дети вляпались в такую дикость, - ведь по-другому ее никак нельзя назвать. К сожалению, происходившее - часть нашей истории, и от этого никуда не деться".

Рузиль Минекаев:

""Слово пацана. Кровь на асфальте" - это история молодых ребят, которые привыкли сами решать проблемы в сложное для страны время. Я пробовался на несколько ролей пацанов в сериале, но в итоге сыграл Марата и очень рад, потому что он мне больше всего полюбился своей многогранностью: в нем есть и харизматичность, и обаяние, и жестокость. И, несмотря на его образ жизни, он все равно преданный и справедливый. Я безумно рад, что мне посчастливилось работать с мастерами своего дела, это я про своих коллег-актеров и, конечно, про Жору Крыжовникова, который научил меня многому, и я бесконечно благодарен ему за то, что он сделал для меня".

Анастасия Красовская: