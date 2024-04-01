Трейлер китайского мультфильма «Ти-Рекс: Король Динозавров»

Кинокомпания «СБ Фильм» представила русскоязычный трейлер анимационного фильма «Ти-Рекс: Король Динозавров». Премьера ленты в отечественных кинотеатрах намечена на 18 апреля.

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Китайский мультфильм Шан Мина и Сы Линя вышел ещё в 2022 году, но до этого момента у него не было проката за пределами Поднебесной. Теперь картину официально покажут в России.

Видео доступно на YouTube-канале СБ Фильм. Права на видео принадлежат кинокомпании СБ Фильм/Beijing Dream Planting Film Co.

По сюжету юный динозавр Малыш Ди мечтает вернуться в родную Зелёную дoлину, но для этого ему нужно стать самым сильным в мире. Ему предстоит найти друзей и преодолеть множество препятствий на пути к дому и к титулу короля, который ранее принадлежал его отцу.