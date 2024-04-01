В Ханты-Мансийске снимут индийский сериал

В конце нынешнего года, когда в Сибири установится снежный покров, а в Индии закончится сезон дождей, в Ханты-Мансийске съемочная группа кинопроекта "Жемчуг" начнет снимать кино.

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Погодные условия имеют решающее значение, подчеркнули кинематографисты, потому что "картинка" зимы и лета должна быть несомненной, как это принято в индийском кино. Меморандум о создании первого в современной киноистории совместного российско-индийского проекта "Жемчуг" подписали на днях российские и индийские кинематографисты, приехавшие в Ханты-Мансийск на XXII Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня".

В проекте примут участие российская кинокомпания "Пан-Атлантик Студио" и индийская "Картина Интертеймент". Режиссером фильма станет Тина Баркалая, в этом году ее фильм "Сказки Гофмана" показали во внеконкурсной программе фестиваля. Не впервые приехал в Сибирь и продюсер индийской кинокомпании Сарфараз Алам Сафу: в прошлом году он снимал в Ханты-Мансийске свой фильм "Снежный цветок", который показали в дни фестиваля.

Это история про то, что детский дом иногда лучше, чем плохая семья

Сценарий фильма написан на основе театральной пьесы Юлии Лукшиной "Нервы", она была опубликована еще в 2017 году и затрагивает вечные проблемы - сиротство, одиночество, усыновление, непростая жизнь ребенка в приемной семье. Как мы помним, именно индийское кино умеет преподнести эту тему так, что зрители не дыша замирают у экранов, наблюдая за перипетиями непростой жизни экранных героев и злодеев. Главная героиня, как и положено, девочка-сирота, которую старенькая любящая бабушка вынуждена отдать в приемную семью. Бабушка, большая поклонница индийского кино, заражает этой любовью внучку... Что с девочкой будет дальше, пока тайна. Но социальных разоблачений и трагических сюжетов не будет точно, пообещала продюсер Екатерина Филиппова, будет другой взгляд на проблему сиротства и усыновления:

- У нас не будет стандартизированного подхода к теме, тяжелого социального вектора. Это история про то, что хороший детский дом иногда лучше, чем плохая семья. Про сильный характер маленькой девочки, которая проходит через разные испытания, делает свой выбор... Нас уже поддержало Минкультуры России, мы получили грант на съемки картины.

Основные события разворачиваются в Ханты-Мансийске, поэтому основная работа над картиной будет проходить именно в этом городе. Также кинематографисты планируют снимать в Москве и Индии. "Дрим-каст", актерский "состав мечты", в котором есть имена известных российских и зарубежных актеров, уже сформирован.