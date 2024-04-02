Про кота Матроскина, Винни-Пуха и попугая Кешу появится мультфильм-приквел

Популярнейшие герои "золотой коллекции" "Союзмультфильма" объединятся в приквеле-кроссовере.

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Как передает ТАСС, летом студия выпустит анимационную короткометражку, которая расскажет о детстве попугая Кеши, Винни-Пуха, кота Матроскина и львенка из мультфильма "Как львенок и черепаха пели песню".

"Одна из ярких премьер этого года в нашей мультвселенной случится летом: к 88-летию "Союзмультфильма" мы соберем в спешле - нашем регулярном спецпроекте - разных и интересных героев "золотой коллекции", - рассказала председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, добавляя: "в нем они предстанут совсем маленькими и юными".

При этом стоит напомнить, что в декабре прошлого года студия уже представила зрителям такого рода кроссовер - проект "Принцессы. Сказочный голос", героинями которого стали Забава из "Летучего корабля", принцесса из "Бременских музыкантов", Золушка, Дюймовочка, принцесса из ленты "Принцесса и Людоед" и Шамаханская царица из "Золотого Петушка".

Также стало известно, что в одном из эпизодов нового "Простоквашино" появится нарисованный Гарик Харламов. Озвучит его, естественно, сам шоумен.