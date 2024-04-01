Российский фильм «Я иду играть» получил четыре награды на кинофестивале в США

Российский фильм «Я иду играть» был отмечен наградами в рамках кинофестиваля Indie Film Festival в Лос-Анджелесе, США.

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Триллер о школьнице Даше, которая пытается выяснить причину смерти сестры и вступает в таинственную группу с различными заданиями, получил призы в четырёх категориях — лучший полнометражный фильм, лучший актерский ансамбль, лучший режиссер и лучший сценарий.

Это уже не первое признание «Я иду играть» на международных площадках. Ранее режиссёр Анна Зайцева получила награду как лучший международный режиссёр на A Night of Horror International Film Festival 2024 в Австралии.

Напомним, в России картину не стали показывать в кинотеатрах из-за жалоб общественных организаций на содержание фильма.