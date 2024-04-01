Фейк: утекла дата релиза второго сезона сериала «Разделение»

1 апреля в Сети завирусилась информация о дате выхода второго сезона научно-фантастического сериала «Разделение». Продолжение шоу якобы можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с 21 июня. Однако это не так — Apple пока не сообщала дату премьеры продолжения.

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Первый сезон сериала вышел ещё два года назад, но съёмки второго были прерваны из-за забастовки Гильдии сценаристов в Голливуде. В итоге сериал пришлось отложить, и продолжение готово только сейчас.

Первая часть сериала сходу стала одним из самых высокооценённых проектов по итогам 2022 года. «Разделение» получило 14 номинаций на «Эмми», а также ряд других престижных премий.

Напомним, сюжет шоу рассказывает о современной медицинской процедуре, которая позволяет крупной компании разделять рабочие и личные воспоминания своих сотрудников.