Фильм «Материнский инстинкт»: сюжет, актеры, чем ремейк отличается от оригинала

Весной в российский прокат вышел драматический триллер «Материнский инстинкт» — ремейк одноименного фильма 2018 года. На этот раз напряженную историю о противостоянии двух бывших подруг рассказал французский художник и оператор Бенуа Деломм. Кто сыграл главные роли и чем картина отличается от прошлого фильма — в материале «Ленты.ру».

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«Материнский инстинкт»: главное

Год выхода: 2024

Страна: США

Жанр: триллер, драма

Режиссер: Бенуа Деломм Сценарий: Сара Конрадт-Креллер, Барбара Абель

Актеры: Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Джош Чарльз, Каролин Лагерфельт, Андерс Даниэльсен Ли, Александр Блэйз, Лорен Уэйф, Кили Миллер

«Материнский инстинкт» (Mothers’ Instinct) — фильм французского художника и оператора Бенуа Деломма по одноименному роману бельгийской писательницы Барбары Абель. В 2018 году книгу Абель уже экранизировал Оливье Массе-Депасс, сняв в главных ролях Верле Батенс и Анн Косенс.

Ремейк 2024 года стал режиссерским дебютом Бенуа Деломма, известного своей операторской работой над фильмами «Вселенная Стивена Хокинга», «Мальчик в полосатой пижаме», «Великий» и другими.

Сюжет

США, 1960-е, Элис (Джессика Честейн) и Селин (Энн Хэтэуэй) — типичные домохозяйки, которые живут в пригороде, ухаживают за садом, пекут своим успешным мужьям булочки и с удовольствием проводят время за сплетнями и обсуждениями новых нарядов.

У Элис и Селин есть сыновья-ровесники — не разлей вода, почти братья. Жизнь кажется практически идеальной, пока однажды с одним из мальчиков не происходит несчастный случай. После этого на смену дружбе приходят обвинения и подозрения, все больше напоминающие паранойю.

Русский трейлер фильма «Материнский инстинкт»:

Дата выхода

Мировая премьера фильма состоялась 11 января 2024 года. В России «Материнский инстинкт» вышел 28 марта 2024 года.

Актеры

Главные роли в «Материнском инстинкте» исполнили Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй, которые уже играли вместе в «Интерстелларе» Кристофера Нолана в 2014 году.

Джош Чарльз и Андерс Дэниэлсон Ли сыграли мужей главных героинь. Также в фильме приняли участие Кэролайн Лагерфельт, Лорен Уэйф и Стив Рутман.

В интервью Vogue Hong Kong Хэтэуэй назвала роль Селин самой сложной в своей карьере.

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Съемочная команда

Изначально шоураннером должен был стать Оливье Массе-Депасс, снявший экранизацию романа Абель 2018 года (Duelles; в русском переводе — «Материнский инстинкт»). Однако впоследствии он отказался от участия в проекте, и его место занял Бенуа Деломм.

Для Деломма «Материнский инстинкт» стал режиссерским дебютом. До этого он выступал только в роли оператора в таких картинах, как «Любовник леди Чаттерлей», «Самый опасный человек», «Король Лир» и «Ван Гог. На пороге вечности».

Сценарий фильма написала Сара Конрад, ранее работавшая над двумя эпизодами сериала «50 штатов страха». Продюсерами проекта выступили актрисы Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн, а также Келли Кармайкл.

В интервью IndieWire Джессика Честейн сравнила настроение «Материнского инстинкта» с фильмом Роберта Олдрича «Что случилось с Бэби Джейн?», однако Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис, им с Хэтэуэй было очень легко работать вместе.

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