Российский триллер «Я иду играть» забрал четыре награды на кинофестивале в США

Триллер «Я иду играть» стал четырехкратным лауреатом фестиваля LA Indie Film Festival в Лос-Анжелесе. Об этом сказано на сайте мероприятия.

© Газета.Ru

Картина получила награды в номинациях — лучший художественный фильм, лучший режиссер, лучший сценарий и лучший актерский ансамбль. В ней снялись: Анна Потебня («Сестры»), Тимофей Елецкий («Трудные подростки»), Екатерина Стулова («Аритмия») и др. Производством занимались студия Bazelevs и онлайн-кинотеатр KION. Продюсировали ленту Тимур Бекмамбетов и Игорь Мишин.

В центре сюжета фильма «Я иду играть» — школьница Дана, которая обнаруживает в соцсетях тайное сообщество при попытке выяснить, почему ее сестра свела счеты с жизнью. В нем подростки проходят игру и в случае проигрыша рискуют потерять близких и даже собственную жизнь. Девочка вступает в игру, чтобы узнать правду о сестре.

Мировая премьера картины состоялась в августе 2021 года. Когда «Я иду играть» покажут в России — неизвестно.