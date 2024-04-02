Зрители выбрали лучший мультфильм зимы 2023-2024

От зимы остались лишь воспоминания — и это здорово, ведь всем нам очень не хватало тепла. Из приятного — у нас остались уютные, весёлые, милые и праздничные мультфильмы этих трёх месяцев.

© tlum.ru

Недавно Тлум.Ру представил своим читателям список из 11 лучших полнометражных мультфильмов за зиму 2023−2024 года. Так кто же стал фаворитом зрителей за прошедшие декабрь, январь и февраль? Пора смотреть результаты!

№ 11. «Дневник слабака: Рождественская лихорадка»

Последнее слово: Эта история в России не так популярна, как за рубежом, так что продолжение истории слабака Грега о рождественских подарках и жутких плюшевых эльфах практически никто не посмотрел. Ну, если вам вдруг захочется немного рождественской атмосферы, вы знаете, где её искать.

№ 10. «Плохие парни: Очень плохой праздник»

Последнее слово: Коротенький телевизионный спин-офф к «Плохим парням» получил не лучшие оценки как в России, так и за рубежом, а многие зрители и вовсе не в курсе, что вышла такая история. Ещё один новогодне-рождественский спешл прошёл мимо наших зрителей.

№ 9. «Быть Бетти Флад»

Последнее слово: Этот мультфильм, известный также как «Моя безумная семейка» («My Freaky Family»), вышел как-то совсем незаметно, в наши кинотеатры не попал, и даже за рубежом вышел не везде. Ну ничего, может история юной волшебницы ещё найдёт свою аудиторию.

Последнее слово: Кажется, истории о призраках перестали пугать зрителей. Но в этом случае они и не должны — речь ведь идёт о мультфильме, основанном на произведении Оскара Уайлда, а там привидение поначалу грозное, но со временем раскрывается как очень трогательное и даже печальное существо.

№ 7. «Побег из курятника: Рассвет наггетсов»

Последнее слово: Прямое продолжение мультфильма «Побег из курятника» оказалось слабее первой части, вот и очутилось в конце нашего списка. Должно быть, всему виной не слишком внятный посыл и то, что для современного юного зрителя пластилиновая анимация может казаться немного странной.

№ 6. «Волшебное приключение Да Винчи»

Последнее слово: Новая уютная биографическая история о Леонардо Да Винчи — мультфильм отличается покадровой анимацией, звёздным кастом озвучки (в оригинале) и теплотой, с которой его приняли зрители по всему миру.

№ 5. «Орион и Тьма»

Последнее слово: Мультфильм с любопытной анимацией, но очень уж странной моралью — о ней подробнее в нашем обзоре. Орион боится всего на свете, но всё равно оказывается прямо в центре внимания — и в центре нашего топа, на почётном пятом месте.

№ 4. «Миграция»

Последнее слово: Утки от студии Illumination оказались не такими популярными, как их же «Миньоны», но, тем не менее, в нашем топе заняли почётное четвёртое место. Семейные истории всегда нравятся зрителям, даже если это семейство уток.

№ 3. «Мальчик и птица»

Последнее слово: Новое, очередное «финальное» творение Хаяо Миядзаки (мы уверены — он создаст их ещё множество), и снова на чувствительную тему. Мальчик Махито потерял маму и до того хочет её вернуть, что отправляется на её поиски в потусторонний мир.

№ 2. «Заветное желание»

Последнее слово: Несмотря на не слишком свойственные для Disney сомнительные отзывы, новинка к столетию студии поднялась на почётное второе место. Всё-таки, людям хочется верить в чудо — и в то, что их желания непременно исполнятся. Если ещё не смотрели, читайте наш обзор.

№ 1. «Три богатыря и Пуп Земли»

Последнее слово: Богатыри, как обычно, выбиваются в лидеры — новая, уже двенадцатая история во франшизе, не менее популярна, чем предыдущие. В свежей истории богатыри смешиваются с динозаврами, конь Юлий опять портит всем малину, а Князь находит своего предка.