Мексиканский режиссер получил гражданство России

Мексиканский режиссер Серхио Ольховичу получил гражданство России. Об этом сообщило посольство РФ в Мексике в Telegram.

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Кинематографисту вручили российский паспорт во время торжественной церемонии, прошедшей в здании посольства в понедельник, 1 апреля. «Россия всегда с радостью относится к тем, кто выбирает страну для своего творчества по зову души и сердца», — заявил посол РФ в Мексике Николай Софинский.

Ранее стало известно, что американский писатель Брэндон Тейлор получил гражданство России. Мужчина получил вид на жительство три года назад, все это время он жил в Магниторске вместе с женой Ольгой, с которой познакомился в интернете в 2014 году.