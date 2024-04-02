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Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман сыграют в ремейке фильма «Война супругов Роуз»

По информации издания Deadline, Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман, известные по «Доктору Стрэнджу» и «Короне», сыграют в ремейке фильма «Война супругов Роуз» 1989 года.

Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман сыграют в ремейке фильма «Война супругов Роуз»
© Чемпионат.com

В данный момент сюжет мрачной комедии всё ещё находится в работе. Предварительно история расскажет об идеальной жизни идеальной пары Тео и Айви: у них успешная карьера, замечательные дети, завидная сексуальная жизнь. Но под фасадом идеальной семьи скрывается пороховая бочка соперничества и обид, которая разгорается, когда рушатся профессиональные мечты Тео.

Режиссёром выступит Джей Роуч. За работу над проектом отвечает Searchlight Pictures.

В оригинале 1989 года снялись Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер, режиссёром тогда был Дэнни ДеВито.

Фильмы и сериалы
Война супругов Роуз
Доктор Стрэндж
Кэтлин Тернер
Джей Роуч
Бенедикт Камбербетч
Оливия Колман
Дэнни Девито
Майкл Дуглас
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