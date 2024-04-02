Сэм Рэйми пока не работает над «Человеком-пауком 4» с Тоби Магуайром

Режиссёр Сэм Рэйми дал интервью изданию CBR и рассказал о работе над «Человеком-пауком 4» с Тоби Магуайром. По словам постановщика, он не обсуждал четвёртый фильм с Тоби, но при этом Рэйми не отрицает, что у Marvel или Columbia Pictures есть планы на актёра.

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Более того, подчеркнул режиссёр, если бы в работе был четвёртый «Человек-паук», то он бы об этом знал. Постановщик отметил, что «пока» не работает над лентой.

Ну, я ещё об этом не слышал. Я читал многое, но пока не работаю над фильмом. Но у Marvel и Columbia могут быть другие планы. Я жду, когда они вернутся и скажут мне: «Мы готовы рассказать эту историю!» Мне понравился «Человек-паук: Нет пути домой». Было очень радостно увидеть в нём Тоби.

Слухи о выпуске «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром ходят давно, ещё после выхода «Нет пути домой», но пока это лишь слухи.