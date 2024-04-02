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Режиссер «Крестного отца» 25 лет продавал вино, чтобы снять кино мечты. Чем поражает новый фильм легендарного Копполы?

В Лос-Анджелесе состоялся первый закрытый показ фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» — легендарного «долгостроя», снять который автор «Апокалипсиса сегодня» и «Крестного отца» мечтал на протяжении 25 лет. До этого дня проект был покрыт завесой тайны, однако теперь очертания новой картины Копполы становятся все более ясными.

Чем поражает новый фильм легендарного Копполы «Мегалополис»
© Lenta.ru

«Лента.ру» рассказывает о том, чего ждать от одного из самых интригующих фильмов года.

  • Дата выхода: осень 2024 года

О чем фильм «Мегалополис»?

Действие «Мегалополиса» происходит в похожем на Нью-Йорк городе будущего, который только что пережил некий разрушительный катаклизм. Основной конфликт разворачивается между амбициозным архитектором Цезарем и мэром Фрэнком Цицеро — в именах этих героев нетрудно разглядеть очевидную отсылку к истории Древнего Рима и противостоянию Гая Юлия Цезаря и Цицерона.

Проект Цезаря — утопический город, построенный из возобновляемых материалов. Чиновники же предпочитают консервативный путь бетона и привычных коррупционных схем. Противостояние обостряется еще и тем, что в Цезаря влюблена дочь мэра Джулия Цицеро.

Кто сыграл главные роли?

Главную роль архитектора, которого первые зрители однозначно называют альтер-эго самого Копполы, сыграл Адам Драйвер

В роли его противника Фрэнка Цицеро снялся Джанкарло Эспозито, а его дочь сыграла звезда «Игры престолов» и последних «Форсажей» Натали Эммануэль. Также в фильме появится целая плеяда звездных артистов: Джон Войт, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишберн, Дастин Хоффман, Обри Плаза и Джейсон Шварцман. Для каждого героя был придуман уникальный образ, вдохновленный Римской империей, к эстетике и философии которой апеллирует «Мегалополис».

Как создавался «Мегалополис»?

Перед первым показом, организованным для друзей и прокатчиков, Коппола обратился к собравшимся с речью о том, что США взяли у Римской империи конституцию, право и устройство Сената. Центральной темой «Мегалополиса» режиссер видит предотвращение падения американской государственности под натиском нарциссизма, алчности и коррупции.

Идею «Мегалополиса» Коппола вынашивал больше сорока лет — первые эскизы замысла относятся к 1979 году, когда на экраны вышла первая редакция «Апокалипсиса сегодня».

В основе сценария лежит историческое сочинение древнеримского историка Гая Саллютия Криспа «О заговоре Катилины». Стилистически «Мегалополис» должен был представлять собой футуристический пеплум, отсылающий к «Клеопатре» и «Бен Гуру». По сюжету действие фильма уместится всего в один день — здесь режиссер говорил о сходстве с романом Джеймса Джойса «Улисс».

В 2001-м Коппола уже приступал к съемкам «Мегалополиса» в Нью-Йорке, однако 30 часов отснятого материала были забракованы после террористической атаки 11 сентября. Среди актеров, которые в разные годы работали над фильмом и участвовали в читках сценария, значатся Леонардо Ди Каприо, Николас Кейдж, Джеймс Каан и многие другие.

В середине нулевых проект был заморожен, вернулся к нему Коппола лишь в 2019-м. Редчайшая история для современного Голливуда: «Мегалополис» полностью профинансирован самим режиссером. Крупные студии отказывались выделять Копполе такой солидный бюджет, не получив взамен права влиять на творческий процесс и на монтаж, а идти на компромисс постановщик «Крестного отца» не пожелал. Стоит заметить, что три последних фильма Копполы — «Молодость без молодости», «Тетро» и «Между» — в прокате провалились (во многом из-за самых смелых экспериментов с языком кино во всей карьере великого режиссера), а самым успешным его проектом за последнюю четверть века оказались... винодельни в Калифорнии. Именно благодаря их прибыльности «Мегалополис» сможет увидеть свет.

Бюджет фильма составил 120 миллионов долларов, которые были выручены от продажи части винодельческого бизнеса Копполы. Кроме того, 84-летний режиссер похудел на 34 килограмма, чтобы повысить работоспособность

Съемки начались в ноябре 2022-го в Атланте и закончились в марте следующего года. Параллельно Майк Фиггис работал над фильмом о фильме, в который вошли, среди прочего, интервью с Мартином Скорсезе, Джорджем Лукасом и Стивеном Спилбергом. Кроме того, известно, что на площадке присутствовал актер Джек Блэк, который не был занят в «Мегалополисе», но добился возможности посмотреть на Копполу за работой.

Что говорят о «Мегалополисе»?

Первый показ фильма был встречен аплодисментами, которые частью зрителей были трактованы как знак вежливости. На показе присутствовали представители кинобизнеса, а также друзья, родственники и коллеги Копполы: Роман Коппола, Талия Шайр, Анджелика Хьюстон, Николас Кейдж, Даррен Аронофски, Джон Фавро, Аль Пачино и 97-летний патриарх независимого кино Роджер Корман. Посетивший показ Майкл Флеминг из издания Deadline написал, что «Мегалополис» — это «эпическая, очень визуальная история, соединяющая прошлое с будущим и крайне уместная в формате IMAX». Флеминг отметил, что «Мегалополис» с его обширной проблематикой перекликается и с актуальными событиями — например, очередными президентскими выборами в США.

В то же время киножурналист Мэттью Беллони пишет о том, что этот «причудливый микс из "Калигулы", "Метрополиса" и романов Айн Рэнд» будет очень сложно правильно подать зрителям. По его словам, на пути к реализации честолюбивого плана Копполы показать «Мегалополис» максимально широкой аудитории режиссера ждут известные трудности. Впрочем, Копполе, в фильмографии к которого есть не только трилогия «Крестный отец», но и все те же «Между» и «Тетро», не привыкать оставаться непонятым.

Когда выйдет «Мегалополис»?

Еще до закрытого показа режиссер обмолвился, что надеется на премьеру «Мегалополиса» на ближайшем Каннском фестивале. Этот план выглядит все более и более реалистичным, поскольку монтаж картины закончен — и теперь все зависит лишь от решения отборщиков Канн.

Прокат фильма пока запланирован на осень 2024 года, но будет зависеть от договоренностей с прокатчиками. Коппола говорит, что считает работу над фильмом завершенной в тот момент, когда начинает придумывать следующий. По словам режиссера, у него уже есть идея будущего проекта, который тоже будет масштабным, но все же не таким эпичным, как «Мегалополис».

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