Чем поражает новый фильм легендарного Копполы «Мегалополис»

В Лос-Анджелесе состоялся первый закрытый показ фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» — легендарного «долгостроя», снять который автор «Апокалипсиса сегодня» и «Крестного отца» мечтал на протяжении 25 лет. До этого дня проект был покрыт завесой тайны, однако теперь очертания новой картины Копполы становятся все более ясными.

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«Лента.ру» рассказывает о том, чего ждать от одного из самых интригующих фильмов года.

Дата выхода: осень 2024 года

Страна: США

Продолжительность: 2 часа 13 мин.

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола

В ролях: Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишберн

О чем фильм «Мегалополис»?

Действие «Мегалополиса» происходит в похожем на Нью-Йорк городе будущего, который только что пережил некий разрушительный катаклизм. Основной конфликт разворачивается между амбициозным архитектором Цезарем и мэром Фрэнком Цицеро — в именах этих героев нетрудно разглядеть очевидную отсылку к истории Древнего Рима и противостоянию Гая Юлия Цезаря и Цицерона.

Проект Цезаря — утопический город, построенный из возобновляемых материалов. Чиновники же предпочитают консервативный путь бетона и привычных коррупционных схем. Противостояние обостряется еще и тем, что в Цезаря влюблена дочь мэра Джулия Цицеро.

Кто сыграл главные роли?

Главную роль архитектора, которого первые зрители однозначно называют альтер-эго самого Копполы, сыграл Адам Драйвер

В роли его противника Фрэнка Цицеро снялся Джанкарло Эспозито, а его дочь сыграла звезда «Игры престолов» и последних «Форсажей» Натали Эммануэль. Также в фильме появится целая плеяда звездных артистов: Джон Войт, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишберн, Дастин Хоффман, Обри Плаза и Джейсон Шварцман. Для каждого героя был придуман уникальный образ, вдохновленный Римской империей, к эстетике и философии которой апеллирует «Мегалополис».

Как создавался «Мегалополис»?

Перед первым показом, организованным для друзей и прокатчиков, Коппола обратился к собравшимся с речью о том, что США взяли у Римской империи конституцию, право и устройство Сената. Центральной темой «Мегалополиса» режиссер видит предотвращение падения американской государственности под натиском нарциссизма, алчности и коррупции.

Идею «Мегалополиса» Коппола вынашивал больше сорока лет — первые эскизы замысла относятся к 1979 году, когда на экраны вышла первая редакция «Апокалипсиса сегодня».

В основе сценария лежит историческое сочинение древнеримского историка Гая Саллютия Криспа «О заговоре Катилины». Стилистически «Мегалополис» должен был представлять собой футуристический пеплум, отсылающий к «Клеопатре» и «Бен Гуру». По сюжету действие фильма уместится всего в один день — здесь режиссер говорил о сходстве с романом Джеймса Джойса «Улисс».

В 2001-м Коппола уже приступал к съемкам «Мегалополиса» в Нью-Йорке, однако 30 часов отснятого материала были забракованы после террористической атаки 11 сентября. Среди актеров, которые в разные годы работали над фильмом и участвовали в читках сценария, значатся Леонардо Ди Каприо, Николас Кейдж, Джеймс Каан и многие другие.

В середине нулевых проект был заморожен, вернулся к нему Коппола лишь в 2019-м. Редчайшая история для современного Голливуда: «Мегалополис» полностью профинансирован самим режиссером. Крупные студии отказывались выделять Копполе такой солидный бюджет, не получив взамен права влиять на творческий процесс и на монтаж, а идти на компромисс постановщик «Крестного отца» не пожелал. Стоит заметить, что три последних фильма Копполы — «Молодость без молодости», «Тетро» и «Между» — в прокате провалились (во многом из-за самых смелых экспериментов с языком кино во всей карьере великого режиссера), а самым успешным его проектом за последнюю четверть века оказались... винодельни в Калифорнии. Именно благодаря их прибыльности «Мегалополис» сможет увидеть свет.

Бюджет фильма составил 120 миллионов долларов, которые были выручены от продажи части винодельческого бизнеса Копполы. Кроме того, 84-летний режиссер похудел на 34 килограмма, чтобы повысить работоспособность

Съемки начались в ноябре 2022-го в Атланте и закончились в марте следующего года. Параллельно Майк Фиггис работал над фильмом о фильме, в который вошли, среди прочего, интервью с Мартином Скорсезе, Джорджем Лукасом и Стивеном Спилбергом. Кроме того, известно, что на площадке присутствовал актер Джек Блэк, который не был занят в «Мегалополисе», но добился возможности посмотреть на Копполу за работой.

Что говорят о «Мегалополисе»?

Первый показ фильма был встречен аплодисментами, которые частью зрителей были трактованы как знак вежливости. На показе присутствовали представители кинобизнеса, а также друзья, родственники и коллеги Копполы: Роман Коппола, Талия Шайр, Анджелика Хьюстон, Николас Кейдж, Даррен Аронофски, Джон Фавро, Аль Пачино и 97-летний патриарх независимого кино Роджер Корман. Посетивший показ Майкл Флеминг из издания Deadline написал, что «Мегалополис» — это «эпическая, очень визуальная история, соединяющая прошлое с будущим и крайне уместная в формате IMAX». Флеминг отметил, что «Мегалополис» с его обширной проблематикой перекликается и с актуальными событиями — например, очередными президентскими выборами в США.

В то же время киножурналист Мэттью Беллони пишет о том, что этот «причудливый микс из "Калигулы", "Метрополиса" и романов Айн Рэнд» будет очень сложно правильно подать зрителям. По его словам, на пути к реализации честолюбивого плана Копполы показать «Мегалополис» максимально широкой аудитории режиссера ждут известные трудности. Впрочем, Копполе, в фильмографии к которого есть не только трилогия «Крестный отец», но и все те же «Между» и «Тетро», не привыкать оставаться непонятым.

Когда выйдет «Мегалополис»?

Еще до закрытого показа режиссер обмолвился, что надеется на премьеру «Мегалополиса» на ближайшем Каннском фестивале. Этот план выглядит все более и более реалистичным, поскольку монтаж картины закончен — и теперь все зависит лишь от решения отборщиков Канн.

Прокат фильма пока запланирован на осень 2024 года, но будет зависеть от договоренностей с прокатчиками. Коппола говорит, что считает работу над фильмом завершенной в тот момент, когда начинает придумывать следующий. По словам режиссера, у него уже есть идея будущего проекта, который тоже будет масштабным, но все же не таким эпичным, как «Мегалополис».