26-й Шанхайский международный кинофестиваль состоится 14-23 июня

26-й Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) пройдет в 2024 году с 14 по 23 июня. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении оргкомитета киносмотра.

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Работа по приему заявок на кинофестиваль началась еще в середине декабря 2023 года. К концу марта, согласно данным организаторов, было получено свыше 3,3 тыс. работ из 105 стран и регионов мира, которые претендуют на участие в киносмотре.

Шанхайский международный кинофестиваль проводится с 1993 года. В его жюри в разное время были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие кинематографисты. SIFF давно перестал быть региональным мероприятием. На него съезжаются знаменитости не только азиатского, но и мирового кинематографа.

Российские киноработы традиционно принимают участие в конкурсной программе фестиваля. В 2019 году фильм Павла Лунгина "Братство" получил награду в номинации "Лучший сценарий", а в 2017 году сразу двух "Золотых кубков" в номинациях "Лучшая операторская работа" и "Лучший сценарий" удостоился фильм режиссера Ивана Болотникова "Хармс".

В 2021 году российская драма "Совесть" режиссера Алексея Козлова получила награды сразу в двух номинациях: "Лучший сценарий" и "Лучшая операторская работа". В 2023 году главный приз в номинации "Лучший короткометражный фильм" получила картина "Дом, в котором мы жили" режиссера Андрея Кречетова.

Основная конкурсная программа кинофестиваля "Золотой кубок" (Golden Goblet Award) включает полнометражные фильмы, анимационное кино, документальные работы, короткометражные фильмы и мультфильмы.