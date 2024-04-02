Вышел трейлер ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом на русском языке

Кинокомпания «Вольга» опубликовала дублированный трейлер ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом в главной роли.

© Кадр из фильма

Главного героя озвучил Михаил Тихонов.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат Lionsgate.

Ремейк культового фильма 1994 года расскажет о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в наш мир ради возмездия. Новую версию картины уже раскритиковали авторы оригинала из-за внешнего вида главного героя, больше напоминающего злодея, с которым и должен сразиться.

Режиссёром ремейка «Ворона» выступил Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), а сценаристами — Зак Бэйлин и Уилл Шнайдер. Помимо Билла Скарсгарда («Джон Уик 4»), в фильме также снялась певица FKA twigs.