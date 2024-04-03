Появились детали сюжета «Чумовой пятницы 2» с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис

Ещё в мае стало известно, что актрисы Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис ведут переговоры о съёмках в продолжении комедии «Чумовая пятница». В итоге информация подтвердилась, а сейчас появились детали проекта.

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В интервью Entertainment Weekly актрисы рассказали, что во второй части их персонажи, Тесс Коулман и Анна Коулман, поменяются телами с двумя девочками-подростками. Сюжет первой части строился на том, что сами Тесс и Анна поменялись телами. Более того, в сиквеле Анна сама станет матерью.

Съёмочный процесс ленты должен стартовать летом, а режиссёром должен выступить Ниша Ганатра, работавшая над «Добро пожаловать в Чиппендейлс» и «И просто так».

Первая часть вышла в 2003 году и получила неплохие отзывы от зрителей и критиков.