Коммерческий фонд развития кино и анимации увеличит число кассовых проектов

Создание коммерческого фонда развития кино и анимации "Национальной медиа группы" (НМГ) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) поможет увеличить число потенциальных кассовых проектов на стадии производства, поскольку не все картины могут получить поддержку Фонда кино. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС представители кино- и анимационной индустрии.

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В понедельник сообщалось, что НМГ и РФПИ создают совместный коммерческий фонд развития кино и анимации, ключевой задачей которого станет системное финансирование производства полнометражных фильмов для кинотеатрального проката на коммерческой основе. Планируемый объем инвестиций в фонд составит до 8 млрд рублей.

В кинокомпании "Марс медиа" оценили инициативу создания нового фонда как возможность "расширить палитру проектов, которые находятся в разработке, и предложить их индустриальному рынку".

"На наш взгляд, фонд, созданный совместно НМГ и РФПИ, поможет реализовать большое количество амбициозных проектов, имеющих зрительский и кассовый потенциал и нуждающихся в финансовой поддержке на стадии производства, - сказала генеральный директор "Марс медиа" Юлия Иванова. - Не все проекты могут быть поддержаны Фондом кино, и не всегда суммы предоставленной поддержки достаточно для качественного создания картины. В последнее время мы видим много примеров, когда совместно с Фондом кино в производстве участвуют фонд "Кинопрайм", компания "Контент-клуб" и другие".

В новой структуре НМГ займется первоначальным отбором проектов, а финальное решение о финансировании будет приниматься в контентном комитете фонда, в который войдут представители НМГ и РФПИ. Контентный комитет фонда возглавит генеральный продюсер "НМГ студии", режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Иванова также отметила, что принимающие решение о финансировании в новом фонде обладают экспертизой высокого уровня и многолетним опытом создания настоящих блокбастеров российского кино.

Поддержка анимации

Помимо сокращения времени на поиск инвесторов для создателей контента в России, новый фонд также нацелен на реализацию более технологически продвинутых проектов, адаптированных под наиболее популярные форматы. Генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании "Ярко" Альбина Мухаметзянова отметила, что дополнительные инициативы со стороны коммерческого сектора - хороший показатель востребованности российского анимационного контента, доля которого постоянно растет на внутреннем рынке.

"В последние годы поддержка анимационной индустрии стала одним из приоритетов государственной политики. Расширена программа грантов, введены различные финансовые льготы. Производство анимации - очень длительный и дорогостоящий процесс. Студиям необходимо думать не только о творческой составляющей, но и о коммерческой реализации проектов, дальнейшей дистрибуции за пределами нашей страны, где совершенно другой уровень конкуренции", - сказала она.

По словам Мухаметзяновой, чем больше качественного контента, тем крепче становится имидж российской анимации.