Жюри основного конкурса ММКФ возглавил режиссер Фридрик Тор Фридрикссон

Режиссер, сценарист и продюсер из Исландии Фридрик Тор Фридрикссон возглавил жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2024 году, объявил председатель отборочной комиссии фестиваля Иван Кудрявцев.

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"Председателем жюри основного конкурса в этом году [будет] режиссер, сценарист и продюсер из Исландии Фридрик Тор Фридрикссон. Он создатель самой значимой продюсерской компании Исландии - Исландской кинокорпорации, традиционный партнер студии Zentropa Ларса фон Триера и American Zoetrope Фрэнсиса Форда Копполы. Кроме того, его картина "Дети природы" была номинирована на "Оскар", - сказал он на пресс-конференции.

В состав жюри основного конкурса также вошли российский режиссер и сценарист Игорь Волошин, известный по фильмам "Нирвана", "Бедуин", "Скорый Москва - Россия", актриса Елена Лядова и турецкий режиссер Хусейн Карабей.

Жюри других конкурсных программ

В жюри конкурса документального кино под председательством южноафриканского режиссера и продюсера Рехада Десая вошли турецкий документалист Хакан Айтекин, а также режиссер и сценарист из России Сергей Головецкий. Лучший среди фильмов национального конкурса ММКФ "Русские премьеры" выберут председатель жюри, продюсер Александр Акопов, актриса, режиссер и сценарист Татьяна Лютаева и режиссер Андрей Зайцев.

В жюри конкурса короткометражного кино вошли российская актриса Мария Андреева и американский режиссер Макс Вайсберг. Возглавил жюри короткого метра марокканский режиссер и кинокритик Абделила Эль-Джаухари.

ММКФ пройдет в Москве с 19 по 26 апреля. Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков. ТАСС - информационный партнер ММКФ.