Лучшие фильмы про оборотней: восемь интересных и пугающих картин

Оборотни — одни из самых популярных героев современных фильмов ужасов. Первый фильм об этих монстрах, ужастик Генри МакРэя с говорящим названием «Оборотень», был снят в далеком 1913 году. К сожалению, картина не дошла до наших дней: считается, что ее уничтожил пожар на киностудии Universal. Вместо этой утерянной киноленты можно посмотреть множество других фильмов о людях, превращающихся в жестоких монстров-волков.

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«Лента.ру» публикует топ лучших фильмов про оборотней, рассказывает об их сюжете и актерском составе. Большинство фильмов в этой подборке — ужастики, но в некоторых картинах есть и элементы других жанров: мелодрамы, триллера и даже черной комедии.

Оборотень

Год выхода: 2000

Оригинальное название: Ginger Snaps

Режиссер: Джон Фоусет

Жанр: фэнтези, ужасы, триллер, драма

Возрастное ограничение: 16+

Длительность: 1 час 48 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 6.8

В главных ролях: Эмили Перкинс, Кэтрин Изабель, Крис Лемке, Мими Роджерс

16-летняя Джинджер Фицджеральд (Эмили Перкинс) и ее младшая сестра Бриджит (Кэтрин Изабель) практически неразлучны, они сторонятся сверстников и все время носят черную одежду. У девочек есть и еще одна особенность — сестры одержимы смертью и даже планируют вместе лишить себя жизни после достижения совершеннолетия.

Жизнь сестер Фицджеральд меняется, когда на Джинджер нападает загадочный монстр. Существо кусает девочку, после чего попадает под колеса машины. Бриджит помогает замаскировать следы от укусов, но это не решает проблем. Существо, с которым столкнулась юная Джинджер, оказывается оборотнем — постепенно с девочкой начинают происходить странные метаморфозы. Бриджит не знает, как помочь сестре, и пытается понять, безопасно ли вообще находиться рядом с ней.

В 2004 году у фильма появилось сразу два продолжения — сиквел «Сестра оборотня» и приквел «Рождение оборотня».

Американский оборотень в Лондоне

Год выхода: 1981

Оригинальное название: An American Werewolf in London

Режиссер: Джон Лэндис

Жанр: комедия, ужасы

Возрастное ограничение: 18+

Длительность: 1 час 37 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9

Рейтинг IMDb: 7.5

В главных ролях: Дэвид Нотон, Дженни Эгаттер, Гриффин Данн, Джон Вудвайн

Дэвид (Дэвид Нотон) и Джек (Гриффин Данн) — два туриста из Америки, которые приехали покорять Старый Свет. Молодых людей не интересуют классические достопримечательности, они собираются проехать по самым загадочным и опасным местам страны. Друзья игнорируют предостережения местных жителей и отправляются на ночную вылазку в неизведанную глушь. Там Дэвид и Джек встречаются с чудовищным монстром — в итоге Джек лишается жизни, а Дэвиду удается спастись.

Однако вскоре Дэвид вновь встречает покойного друга, ставшего жутким призраком. Джек предупреждает выжившего о неминуемой опасности: Дэвида укусил оборотень, и в следующее полнолуние он сам превратиться в монстра. Единственный способ избежать человеческих жертв — добровольно лишить себя жизни. Однако Дэвид не верит призраку и продолжает спокойную жизнь — но только до тех пор, пока на небе не появляется полная луна.

В 1997 году у фильма вышло продолжение — «Американский оборотень в Париже». Картина сосредоточилась новых персонажах, но сохранила присущий первой части черный юмор.

Человек-волк

Новое прочтение культового хоррора 1941 года — картины Джорджа Ваггнера, которая в свое время задала многие стандарты ужастиков.

Действие картины разворачивается в Великобритании в 1891 году. Лоуренс Тэлбот (Бенисио дель Торо) возвращается на родину из Америки сразу после того, как до него доходят слухи об исчезновении брата. Лоуренс начинает собственное расследование и быстро выясняет, что брата лишило жизни опасное существо, которое держит в страхе жителей окрестных деревень.

Жизнь героя меняется, когда он сталкивается с монстром лицом к лицу — оборотень (а это был именно он) нападает на Лоуренса и превращает его в себе подобного. Ситуация осложняется запутанной любовной линией и тем, что за Лоуренсом начинает наблюдать следователь Эберлайн (Хьюго Уивинг), который уверен: монстров не существует.

Серебряная пуля

Год выхода: 1985

Оригинальное название: Silver Bullet

Режиссер: Дэниэл Эттиэс

Жанр: ужасы

Возрастное ограничение: 16+

Длительность: 1 час 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8

Рейтинг IMDb: 6.4

В главных ролях: Гэри Бьюзи, Эверет МакГилл, Кори Хэйм, Меган Фоллоуз

Мистический хоррор, в основу которого легла книга «Цикл оборотня», написанная мастером ужасов Стивеном Кингом.

В небольшом американском городке наступают темные времена: по ночам кто-то нападает на местных жителей и оставляет после себя лишь растерзанные тела. Те, кто пытаются отыскать загадочного убийцу, вскоре и сами становятся его жертвами — паника в городе продолжает нарастать с каждым днем.

Кажется, только 13-летний Марти (Кори Хэйм) знает, что происходит на самом деле. Мальчик уверен, что за жестокими преступлениями стоит не кто иной, как настоящий оборотень. Однажды Марти даже встречался с оборотнем и ранил того в глаз — но рассказам мальчика не верит никто из местных жителей. Охоту на монстра осложняет и тот факт, что Марти прикован к инвалидной коляске, а единственный способ расправиться с чудищем — серебряная пуля.

Волк

Год выхода: 1994

Оригинальное название: Wolf

Режиссер: Майк Николс

Жанр: мелодрама, драма, ужасы, триллер

Возрастное ограничение: 18+

Длительность: 2 часа 5 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Рейтинг IMDb: 6.3

В главных ролях: Джек Николсон, Мишель Пфайффер и другие

Пока Уилл Рэнделл (Джек Николсон) работает редактором крупного издательства, его место мечтает занять молодой и дерзкий Стюарт Суинтон, бывший протеже Рэнделла.

Однажды вечером привычная жизнь Уилла меняется — возвращаясь домой, он случайно сбивает волка на лесной дороге. Окровавленное животное выживает — оно нападает на вышедшего из автомобиля мужчину, сильно кусает его и убегает в неизвестном направлении.

Рэнделл не придает этому событию значения, но постепенно начинает превращаться в оборотня: рана быстро затягивается и зарастает шерстью, все чувства обостряются, а в поведении начинают сквозить звериные повадки. Поначалу новая сущность и волчьи инстинкты герою даже нравятся, но все меняется, когда в городе начинают происходить жестокие нападения на людей — под угрозой оказывается даже любимая жена Уилла (Кейт Неллиган).

Вой

Год выхода: 1981

Оригинальное название: The Howling

Режиссер: Джо Данте

Жанр: ужасы

Возрастное ограничение: 16+

Длительность: 1 час 31 минута

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.5

Рейтинг IMDb: 6.5

В главных ролях: Ди Уоллес-Стоун, Патрик Макни, Деннис Дуган, Кристофер Стоун

Журналистка Карен Уайт (Ди Уоллес-Стоун) готовится к разговору с опасным маньяком: загадочный Эдди, который несет ответственность за гибель множества женщин, сам просит о встрече с репортером. На глазах Карен Эдди внезапно превращается в ужасного монстра — напуганная женщина сразу же зовет на помощь, и оборотня нейтрализует полиция.

Пережившая нервный срыв журналистка соглашается на лечение у доктора Ваггнера (Патрик Макни) — по совету врача она вместе с мужем Биллом (Кристофер Стоун) отправляется в странную коммуну в Калифорнии. Изначально место кажется чересчур спокойным и милым, но постепенно Карен понимает: вокруг творится что-то неладное.

«Вой» — экранизация одноименного романа Гэри Брэнднера. В 1981 году картина удостоилась премии «Сатурн» как лучший фильм ужасов. Хоррор лег в основу целой франшизы из восьми частей — последний фильм серии, «Вой: Перерождение», увидел свет в 2011 году. Правда, ни одно из продолжений не получило зрительского признания — рейтинг самого успешного сиквела, «Воя 6», на «Кинопоиске» составляет всего 4.6.

Фильм «Вой» (2015 год)

Существует еще один фильм о волках с аналогичным названием — пугающий детективный боевик Пола Хайета, вышедший в 2015 году. Действие ужастика начинается, когда на поезд нападает загадочное существо, похожее на оборотня. Напуганные пассажиры пытаются спастись от ужасного монстра — им придется победить страх и держаться вместе, чтобы просто дожить до утра.

Псы-воины

Фильм, снятый Нилом Маршаллом, рассказывает об отряде британских солдат, который отправляется на учебную вылазку в шотландских горах.

Обычные учения вскоре принимают неожиданный оборот — неподалеку от места стоянки бойцы обнаруживают замаскированный армейский лагерь. Секретная база залита кровью, а оружие при этом не тронуто. В лагере британские солдаты обнаруживают единственного выжившего — капитана Райана (Лиам Каннингем), который раньше руководил отрядом спецназа.

Бойцы решают как можно скорее покинуть пугающее место, но их останавливает жуткий волчий вой — вскоре на одного из членов отряда нападает неизвестное существо. На небе светит полная луна, а внезапно встреченная зоолог Меган (Эмма Клисби) уверяет солдат, что это место населяют оборотни.

Красная шапочка

Новое прочтение классической истории о Красной шапочке, в котором главная героиня сражается не с обычным диким зверем, а с настоящим оборотнем.

Молодая Валери (Аманда Сайфред) живет в маленькой деревеньке, население которой страдает от нападений человека-волка. Чтобы задобрить опасного монстра, местные каждый месяц приводят ему одну из местных жительниц. Когда очередной жертвой становится старшая сестра Валери Люси (Александрия Мэйллот), героиня решает отыскать оборотня и положить конец жестокостям.

Помимо охоты на монстра, жизнь Валери осложнятся и любовной проблемой. Она обещана в жены Генри (Макс Айронс), сыну богатого кузнеца, но ее сердце уже давно принадлежит дровосеку Питеру (Шайло Фернандес). Девушке в красном плаще предстоит разобраться в себе и отыскать оборотня — им может оказаться любой из жителей родной деревни.

Оборотни в кино: что еще посмотреть

В компании волков (1984)

Другой мир (2003)

Сумерки (2008)

Мальчик, который рассказывал об оборотнях (2010)

Ужастики (2015)