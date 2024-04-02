Фильм «Дюна: Часть третья»: возможная дата выхода, сюжет и актеры

В марте 2024 года в российских кинотеатрах вышел фантастический фильм Дени Вильнева «Дюна. Часть вторая» — новую картину по роману Фрэнка Герберта ждали три года. И пока лента собирает сотни миллионов долларов в прокате, создатели уже работают над третьей частью «Дюны».

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Все, что известно про возможные сроки ее выхода, сюжет и актерский состав, — в материале «Ленты.ру».

Будет ли «Дюна 3»

Официального анонса пока не было. Впрочем, продолжение напрашивается само, ведь в первых двух фильмах только началось восхождение Пола Атрейдеса — главного героя истории и последнего представителя династии Атрейдесов.

Вышедшие части — экранизация только первого из шести романов Фрэнка Герберта «Дюна». Основой третьей части должна стать вторая книга серии — «Мессия Дюны»

В 2023 году режиссер картин Дени Вильнев заявил, что мечтает снять трилогию по «Дюне». Однако после выхода второй части в 2024 году он признался, что хочет отдохнуть от франшизы. При этом от идеи снять третий фильм Вильнев не отказался, но подчеркнул, что для работы над продолжением ему нужен сильный сценарий.

Если мы вернемся [на планету Арракис], все должно быть настоящим и значимым. Если я когда-либо сниму «Мессию Дюны», она должна быть лучше второй части. Иначе я за фильм не возьмусь Дени Вильнев режиссер фильмов «Дюна»

И все же работа над следующей частью уже идет. Глава студии Legendary Джош Грод Ханс Циммер. Он рассказал, что во время съемок предыдущий части Дени Вильнев принес ему книгу «Мессия Дюны», и добавил: «Я знаю, что нас ждет дальше».

Дата выхода «Дюны 3»

Точной даты выхода «Мессии Дюны» нет — все зависит от Дени Вильнева. Сейчас у режиссера в работе четыре проекта. Часть из них он хочет выпустить раньше «Дюны»: например, «Свидание с Рамой» — экранизацию научно-фантастического романа Артура Кларка. Также в 2024 году он планировал взять в производство фильм о Клеопатре — это тоже может отодвинуть релиз «Дюны».

Стоит учесть и тот факт, что Вильнев снимал первые два фильма по «Дюне» шесть лет — по три года каждый. СМИ писали, что Warner Bros. рассчитывала на релиз «Мессии Дюны» в 2027 году. Однако из-за желания режиссера заняться другими проектами дата выхода фильма, вероятно, сдвинется ближе к 2030 году.

Сюжет «Дюны 3»

Осторожно! Дальше будут спойлеры к фильмам «Дюна» и книге «Мессия Дюны»

События романа Фрэнка Герберта «Мессия Дюны» начинаются спустя 12 лет после того, как Пол Атрейдес стал Лисан аль-Гаибом и занял трон императора. Как Пол и предвидел, миллиарды людей погибли в начатой им священной войне.

Орден Бене Гессерит плетет против него заговор, орудием которого становится клон Дункана Айдахо — учителя Пола по фехтованию, погибшего в бою с солдатами Харконненов.

Пол женат на принцессе Ирулан, дочери предыдущего императора, но его фактическая жена — Чани. Она рожает Полу близнецов. Мальчик и девочка с самого рождения обладают теми же силами, что и их отец, но с ними связано страшное для Пола пророчество.

Важную роль в романе играет Алия Атрейдес — сестра Пола и новая надежда дома Атрейдес. Она родилась на планете Арракис после того, как обрела сознание в утробе матери из-за специи. Эти события описаны в первой книге.

Сюжет «Мессии Дюны» основан на том, что Полу приходится противостоять интригам сразу нескольких обществ, включая орден Бене Гессерит и Космическую гильдию. А также много размышлять о своем предназначении и ответственности тех, кто способен видеть будущее.

Дени Вильнев разделил роман «Дюна» на два фильма и изменил некоторые сюжетные моменты: например, отношения Пола и Чани в конце второй части. Это дает основания полагать, что события фильма «Мессия Дюны» также будут отличаться от первоисточника

Актерский состав «Дюны 3»

Официально утвержденного актерского состава пока нет. По персонажам из книги «Мессия Дюны» можно предположить, что в фильме появятся:

Тимоти Шаламе («Вонка», «Назови меня своим именем») — Пол Атрейдес, Муад’Диб. Последний живой представитель дома Атрейдес, которого на планете Арракис провозгласили мессией — Лисан аль-Гаибом.

Зендея («Человек-паук: Возвращение домой», «Эйфория») — Чани, фрименка с планеты Арракис и возлюбленная Пола.

Флоренс Пью («Оппенгеймер», «Солнцестояние») — принцесса Ирулан. Дочь императора Шаддама IV, сестра ордена Бене Гессерит. Ради политического союза стала женой Пола Атрейдеса и летописцем его жизни.

Ребекка Фергюсон («Миссия невыполнима: Последствия», «Величайший шоумен») — леди Джессика. Мать Пола и сестра ордена Бене Гессерит. На планете Арракис стала Преподобной матерью.

Аня Тейлор-Джой («Варяг», «Ход королевы») — Алия Атрейдес. Сестра Пола, родившаяся во время событий первой книги. Когда леди Джессика становилась Преподобной матерью, она выпила Воду жизни — яд, полученный из червя. Из-за этого Алия уже в утробе обрела сознание, получила генетическую память и родилась Преподобной матерью. Участие Ани Тейлор-Джой в фильме «Дюна. Часть вторая» держалось в секрете. Она появляется в видении будущего, что дает основания ждать ее в следующем фильме.

Хавьер Бардем («Старикам тут не место», «007: Координаты "Скайфолл"») — Стилгар. Один из вождей фрименов, первым принявший Пола Атрейдеса и ставший его самым преданными последователем.

Джош Бролин («Мстители: война бесконечности», «Старикам тут не место») — Гарни Холлек. Бывший военачальник дома Атрейдес и один из наставников Пола.

Джейсон Момоа («Аквамен», «Игра престолов») — Дункан Айдахо. С персонажем Момоа расправились в первой части, и все же он может вернуться в «Мессии Дюны» в качестве клона. Момоа уже намекнул на свое появление в третьей части.

Важные отличия фильмов от книги

Любая экранизация будет отличаться от первоисточника — это нормально. Но некоторые отличия способны сильно повлиять на сюжет предстоящей «Мессии Дюны» и увести его от одноименного романа Фрэнка Герберта.

Осторожно! Дальше будут спойлеры к фильмам «Дюна» и книге «Мессия Дюны»

Чани покидает Пола. В финале фильма «Дюна. Часть вторая» Пол Атрейдес становится мессией, принимает навязанное ему предназначение и решает жениться на принцессе Ирулан. Чани не принимает этого и в одиночестве скрывается в пустыне. В книге она остается на стороне Пола и понимает политические причины его брака.

Алия Атрейдес еще не родилась. В фильме мы видим сестру Пола как плод в утробе и видение из будущего. В книге она уже родилась и выросла среди фрименов. Именно она лишает жизни барона Владимира Харконнена в книге, тогда как в фильме это делает Пол.

Великие дома отказались присягнуть Полу. Именно это решение в финале второго фильма подталкивает Пола к священной войне. В книге основные политические силы признают его новым императором. Вот только Пол уже не в силах остановить фрименов: они вторглись на другие планеты.

Главные адаптации «Дюны»

Фильм с актерами, которым только предстояло стать знаменитыми: Кайл Маклахлен сыграл Пола, Патрик Стюарт — Гарни Холлека, в небольшой роли появился Стинг. Экранизация провалилась в прокате, а фанаты романа Фрэнка Герберта раскритиковали ее за отступления от сюжета.

Взгляды режиссера и продюсеров на фильм разошлись. Линч хотел авторское кино, а продюсеры — коммерческий успех и новую версию фильма «Звездные войны». В итоге Линч не участвовал в финальном монтаже. И хотя в итоговом варианте чувствуется его авторский стиль, режиссер считал фильм полным провалом и даже отказывался комментировать экранизацию Дени Вильнева.

Выходили на телеканале Sci Fi Channel. Сериал 2000 года снят по первой части серии. Три года спустя вышел сериал по второму и третьему романам.

Мини-сериалы достаточно близко передают события первоисточника. Несмотря на небольшой бюджет, оба получили премию «Эмми» за лучшие спецэффекты.

Компьютерная игра Dune 2000 (1998)

Стратегия в реальном времени, сюжет которой разворачивается на Арракисе. Игрок выбирает один из домов — Атрейдес, Харконнен или Ордос (в книгах его нет) и от его лица собирают специю на планете. Персонажей книг в игре нет.