Многосерийную мелодраму «Алла-такси» покажет канал «Россия»

Телевизионная премьера сериала «Алла-такси» стартует 8 апреля 2024 года на канале «Россия». Главные роли в многосерийной мелодрами режиссера Рауфа Кубаева исполнили Светлана Колпакова, Александр Михайлов, Роман Мадянов, Ольга Прокофьева, Андрей Чернышов, Марат Башаров, Евгений Миллер и Юлия Такшина.

В центре сюжета деревенская женщина Алла (Колпакова), которая решает расстаться с мужем (Чернышов) после его измены. Из-за влиятельной свекрови Зинаиды (Прокофьева) она не может видеться с сыном и остается без средств к существованию. Чтобы заработать на жизнь, Алла устраивается на работу в таксопарк «Колесо», где оказывается единственной женщиной-водителем. Сумеет ли Алла вернуть сына и противостоять свекрови? И кто же растопит лед в ее сердце?

- Мне предложили сыграть Аллу, когда появился еще только синопсис будущего сериала, - рассказала Светлана Колпакова. - Сценарий писался под меня, и, конечно, этот образ очень мне близок. Я так же эмоциональна, как и Алла. Чувство правды в ней зашкаливающее: она честна перед собой, перед обстоятельствами, напролом пойдет ради истины. И во мне это все есть. К тому же, я хорошо вожу – мне говорят, что лучше многих мужчин. - Я сейчас от многих сценариев отказываюсь, - признается Роман Мадянов, исполнивший роль Урбанаса, владельца таксопарка. - Но как только появился материал «Аллы-такси», я сразу же отреагировал, потому что увидел прекрасные диалоги и в целом хорошую, складную историю. Мой персонаж – замечательный человек, очень спокойный, необидчивый, умеющий распознать в каждом желание, стремление что-то улучшить. Он смог разглядеть, что Алла – неравнодушная, и сыграл очень положительную роль в ее судьбе.

Съемки сериала проходили в Москве, Подмосковье и Воронежской области. Онлайн-премьера «Алла-такси» состоялась в начале марта на платформе «Смотрим».