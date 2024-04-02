В Москве стартовали съемки второго сезона «Мастодонта» с Добронравовым

Съемки второго сезона сериала "Мастодонт" с Федором Добронравовым в главной роли стартовали в столице.

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"Мастодонт" стал одним из самых просматриваемых сериалов 2023 года, созданных при поддержке ИРИ, заняв второе место.

В первом сезоне провинциальный чиновник Виктор Петрович Молодцов (Федор Добронравов) покорил цифровой мир столицы, обрел дочь Катю (Ольга Медынич) и внука Ростика (Савелий Кудряшов). Но спокойно встретить старость в кругу семьи ему не дадут новые обстоятельства: Тамару Кулик (Елена Яковлева) - мать Кати, арестовывают, и Виктор Петрович вынужден возглавить ее девелоперский бизнес. Ему предстоит защитить семью и восстановить доброе имя Тамары, при этом оставаясь верным себе и своим принципам.

В новом сезоне к касту присоединились Александр Самойленко, Алексей Золотовицкий, Никита Тарасов и др.

Трейлер 1 сезона - тут.