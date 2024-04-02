Вышел финальный трейлер фильма «Майор Гром: Игра»

Кинокомпания Bubble Studios представила финальный трейлер фильма «Майор Гром: Игра». В ролике показали основную сюжетную завязку и подтвердили дату премьеры — 23 мая 2024 года.

© Чемпионат.com

Сперва фильм выйдет в кинотеатрах, после чего появится в российских цифровых сервисах.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску»/Bubble.

События фильма «Майор Гром: Игра» развернутся через год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии станет неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Противостоять герою будет новый суперзлодей по прозвищу Призрак, которого сыграл комик Евгений Чебатков.

Режиссёром картины выступил Олег Трофим, снявший первый фильм и «Гром: Трудное детство». К главной роли вернулся Тихон Жизневский.