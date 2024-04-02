Вышел трейлер второго сезона продолжения «Папиных дочек»

Телеканал СТС представил трейлер второго сезона сериала "Папины дочки. Новые". Премьера - 15 апреля.

© Кадр из сериала «Папины дочки»

Напомним, "Папины дочки. Новые" - это продолжение хита СТС "Папины дочки", снимает сиквел онлайн-кинотеатр START. Правда, на этот раз в центре истории другой многодетный отец - Веник в исполнении Филиппа Бледного. В новом сезоне он пытается построить свою личную жизнь после ухода Даши, но дочки каждый день попадают в какие-то происшествия, так что времени у Веника совсем не остается.

В новом сезоне снялись актеры из основного состава оригинальных "Папиных дочек": Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Лиза Арзамасова. Появится в сериале и Илья Авербух, напомним, он женат на Арзамасовой: фигурист и продюсер ледовых шоу сыграет самого себя. А еще в новом сезоне зрители увидят Александра Самойленко, он играл в оригинальном сериале стоматолога, друга семьи Васнецовых.

Продолжение "Папиных дочек" зрители приняли тепло. Аудитория первого сезона составила 37 миллионов человек.