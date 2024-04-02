«Королевство планеты обезьян» будет самым длинным фильмом в серии

В середине мая состоится премьера фильма «Королевство планеты обезьян» — четвёртой части перезапущенной серии. Продолжительность ленты составит 2 часа 25 минут, это самая длинная картина во франшизе.

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Таким образом, «Королевство» будет длиннее «Войны за планету обезьян» всего на пять минут. При этом со времён первой части 2011 года хронометраж заметно увеличился — сразу на 40 минут.

Продолжительность фильмов в перезапущенной серии «Планета обезьян»

Премьера «Королевства планеты обезьян» состоится 10 мая в кинотеатрах по всему миру. До России лента официально не доберётся.