Друзья помогают Лунтику найти маму и вернуться на Луну в трейлере «Лунтик. Возвращение домой»

Анимационный фильм «Лунтик. Возвращение домой» выпустит в прокат кинопрокатная компания «Вольга» 29 августа 2024 года. Режиссером проекта выступил создатель первой серии франшизы про трех богатырей Константин Бронзит, сообщили агентству «ИнтерМедиа» в пресс-службе проекта.

2 апреля в сети был представлен трейлер знаменитой франшизы об инопланетном госте, в котором показаны новые приключения Лунтика и его друзей — кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсеня и Пупсеня и других.

На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернуться домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Черную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей. Дружба героев будет подвергаться сложным испытаниям, но добрые и верные товарищи сумеют преодолеть любые преграды.

Ранее российский анимационный сериал «Лунтик» вышел на крупнейшей VOD-платформе Китая Mango TV. Кроме того, мультсериал стал доступен на сервисах Xiaomi, Henan и Ningxia.