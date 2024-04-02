В Дагестане к 100-летию Нацмузея планируют снять фильм, посвященный истории учреждения

Фильм, посвященный 100-летию Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи снимут в Дагестане. Об этом ТАСС сообщила министр культуры региона Зарема Бутаева.

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"100-летие музея, который носит имя Алибека Тахо-Годи - важная веха как для самого учреждения, так и для республики в целом. В рамках векового юбилея планируется создание фильма, посвященного истории музея, издание книги, организация передвижной фотовыставки по филиалам музея, проведение научно-практической конференции и т. д. Юбилейные проекты будут проходить в течение всего года и затронут даже самые отдаленные уголки региона", - сказала собеседница агентства.

Глава Дагестана Сергей Меликов во вторник подписал указ о праздновании 100-летия Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи. Вековой юбилей музей отметит в 2025 году.

О музее

Национальный музей Дагестана им. А. Тахо - Годи - самое крупное учреждение культуры на Северном Кавказе, которое имеет 38 филиалов и обособленных подразделений в городах и селах республики. Его административным и научно-методическим центром является музей, расположенный в Махачкале. В коллекции музея произведения живописи и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, этнографическая коллекция, древние рукописи, артефакты из археологических раскопок. Наиболее ценным можно назвать собрание холодного и огнестрельного оружия, коллекцию ювелирных изделий. В музее ведется выставочная, научно-просветительская и исследовательская деятельность.