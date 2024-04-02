«‎Золото Умальты»‎ выйдет в прокат 4 апреля не только в РФ, но и в странах СНГ

Приключенческая картина "Золото Умальты" о краже дальневосточного золота выйдет в прокат 4 апреля не только в России, но и в странах СНГ, сообщил на пресс-конференции в ТАСС продюсер фильма, генеральный директор петербургской киностудии "Лендок" Алексей Тельнов.

© Кадр из фильма «‎Золото Умальты»‎

"Мы достаточно уверенно выходим в прокат 4 апреля, потому что, во-первых, у нас была премьера в Санкт-Петербурге, в старейшем кинотеатре города "Аврора", который является практически ровесником этих событий, там очень тепло был принят фильм. В Казани он был замечательно принят. Сейчас непростая ситуация с участием международных фестивалей. Мы ведем переговоры с нашими теперь большими кинематографическим друзьями в Китае и с Индией, поэтому я надеюсь, что международный шлейф будет достаточно заметным с этой точки зрения. Естественно, страны СНГ тоже участвуют в работе над прокатом фильма", - сказал продюсер картины.

Режиссер "Золота Умальты" Андрей Богатырев отметил на пресс-конференции, что предпринял попытку "сделать жанровое кино" и вложить в него "параллели с сегодняшним временем". По его словам, фильм сделан по мотивам реальной истории.

"Конечно же, мы не имеем полной картины, как тогда все это произошло, но есть определенные отголоски расследования, мы все это взяли в наш фильм, попытались максимально использовать информацию, которая имеется", - сказал он.

По мнению актера фильма Павла Деревянко, российский зритель испытывает "тоску по приключенческим сюжетам".

"Сейчас такого не хватает. Мне кажется, что очень много сюжетов можно выудить из нашей истории, поэтому с огромным удовольствием я приветствую такие сценарии, когда удается их почитать, сходить на пробы, но в данном в данном случае проб у меня не было", - добавил он. "Игра в этот жанр дает очень много актерской свободы, это то, что называется жанровое кино, и мне было очень интересно это попробовать. <...> Интересный опыт, когда ты находишься с режиссером в кадре. Если режиссер начинает отходить от сценария, импровизировать, ты идешь вслед за ним, и это разжигает такой азарт, актерская природа просыпается и рождает много неожиданного. Мне кажется, я открыла какие-то новые актерские грани в себе, за что я благодарна всей команде", - сказала исполнительница главной роли актриса Софья Эрнст.

Сюжет

Сюжет фильма основан на реальных событиях 100-летней давности, в его центре - нападение на караван золотопромышленной компании, в результате которого грабители забрали свыше 430 кг чистого золота. Режиссером картины выступит Андрей Богатырев, а главные роли исполнят актеры Павел Деревянко, Артем Ткаченко и Алексей Шевченков.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщал, что на площадке Петербургского международного экономического форума была достигнута договоренность о финансировании этого кинопроекта. Глава региона отмечал, что на эти цели удалось найти 100 млн рублей и планировалось привлечь еще столько же.