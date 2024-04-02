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Стартовали съемки второго сезона «Мастодонта» с Добронравовым — сериал выйдет в октябре

В Москве начались съёмки второго сезона комедийного сериала «Мастодонт», главную роль в котором исполняет Фёдор Добронравов.

Стартовали съемки второго сезона «Мастодонта» с Добронравовым — сериал выйдет в октябре
© Чемпионат.com

Известный по ролям в «Сватах» и «Ёлках» актёр вернётся к роли чиновника «старой школы», который узнаёт о существовании старшей дочери в Москве и пытается завоевать её доверие, осваивая новые технологии.

Во втором сезоне к знакомым героям прибавятся персонажи Александра Самойленко («Холоп», «Папины дочки»), Алексея Золотовицкого («Волшебный участок», «Последний министр»), Никиты Тарасова («Кухня», «Фишер») и других.

Первый сезон «Мастодонта» вышел в 2023 году и собрал в целом положительные оценки экспертов и зрителей. Продолжение должно выйти в октябре сразу в нескольких онлайн-кинотеатрах.

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