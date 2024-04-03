Сериал Внутри убийцы: отзыв, рецензия, обзор, где смотреть, актеры, сюжет, впечатления

Но без проблем не получилось.

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На днях завершился первый сезон «Внутри убийцы». На этапе производства сериал казался обречённым на успех: сюжет основан на романе-блокбастере, среди актёров полно звёзд вроде Тихона Жизневского («Майор Гром»), на позиции режиссёра – именитый Владимир Мирзоев («Топи»). Но хватило ли этого, чтобы у «Кинопоиска» получился очередной хит? Так сразу и не скажешь. «Внутри убийцы» проигрывает хитам уровня «Фишера» и «Метода», зато уделывает последний сезон «Настоящего детектива».

«Внутри убийцы»: информация о сериале

Название: «Внутри убийцы»

Режиссёр: Владимир Мирзоев

Актёры: Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте и другие

Дата выхода: 22 февраля 2024 года

Жанр: детектив, триллер

Страна: Россия

«Внутри убийцы»: где смотреть?

Все пять эпизодов уже доступны на «Кинопоиске».

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

На каждый плюс найдётся минус

В лучшие моменты сериал «Внутри убийцы» невероятно хорош. Он обволакивает зрителя, не даёт оторваться, заставляет с напуганными глазами смотреть на очередное преступление.

Чего стоят эпизоды с убийствами: злодей заманивает добычу, убаюкивает её внимание и затем превращает расправу в безумный спектакль. Зрелище отвратительное, но вместе с этим поразительно атмосферное. Первая такая сцена погружает в атмосферу отчаяния сильнее, чем весь новый «Настоящий детектив». А ведь такого мрака очень много!

Проблема в том, что на каждый подобный плюс найдётся совершенно обескураживающий минус. К примеру, убийца хорошо нагоняет жути, но на деле оказывается пресным лузером с сомнительной мотивацией.

Или возьмём связанную с маньяком детективную линию. Она полна интересных моментов, когда герои аккуратно подбираются к противнику, вычисляют место его работы и интересы. Но затем всё скатывается в сумбур, где все секреты внезапно вскрываются, конфликт заканчивается, а на экран выползают титры. Это превращает нормальное повествование в рваное.

Другой пример — персонажи и их воплощение. У главной героини Зои Волгиной потрясающий образ: необычная притягательная внешность, пропитанный болью взгляд, приступы ПТСР от каждого пробежавшего рядом мужчины. Что произошло с этой девушкой? Почему она стала гениальным профайлером? Чего боится? Хочется поскорее разобраться.

Жаль, что интересный образ портит странная актёрская игра. Актриса Анастасия Евграфова убедительно плачет, тоскует, загорается от пришедшей в голову идеи. Но всё рушится, когда она открывает рот — уж больно неестественно звучит каждое слово. Причём это проблема вообще всего каста: именитые Тихон Жизневский, Яна Сексте и Сергей Шакуров тоже странно разговаривают.

Почему так? Зрители видели Жизневского в «Майоре Громе» и Евграфову в «Хоре» — и знают, что обычно они нормально играют. Судя по всему, дело в режиссёре, который не гонял звёзд и не тратил время на повторные дубли.

Подобная противоречивость – во всём. Плюсов достаточно, чтобы превзойти четвёртый сезон «Настоящего детектива», но минусы не пускают новинку в топ лучших сериалов о маньяках.

Как же красиво снимает «Плюс студия»

За последние годы «Плюс студия» стала мастером изящных съёмок. В их портфолио уже есть «Иные», «Пищеблок», «Фандорин» — во всех шоу хватало минусов, но выглядели они невероятно. С сериалом «Внутри убийцы» та же история: костюмы, декорации, постановка света, обилие впечатляющих видов — за всё это команду нужно хвалить.

Важно, что в сериале практически нет графики. Команда реально перекрывала Петербург, собирала большую массовку, заставляла актёров принимать вычурные позы. Эти вещи лишь кажутся базовыми, на деле многие попросту рисуют задники и толпу — и рушат атмосферу.

«Внутри убийцы»: стоит ли смотреть?

«Кинопоиск» снял не лучший сериал о маньяках, но фанатам жанра стоит его посмотреть. Всё же «Внутри убийцы» впечатляет жестокими сценами, персонажами с яркой чертой и стильным визуалом.