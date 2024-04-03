Фильму «Майор Гром: Игра» пророчат миллиард

Давид Шнейдеров заявил НСН, что российская картина привлечет любителей комиксов на фоне отсутствия голливудских фильмов того же жанра.

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Российский фильм «Майор Гром: Игра» может собрать в прокате миллиард рублей, несмотря на отсутствие в России «культуры комиксов», заявил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН. Он отметил, что уход «большого Голливуда» из страны сыграет на руку создателям картины.

В Сети появился финальный трейлер фильма «Майор Гром: Игра» по комиксам издательства Bubble. Впервые картину покажут на закрытии 46-го ММКФ — 26 апреля в театре «Россия». В широкий прокат фильм выйдет 23 мая. Шнейдеров призвал не ориентироваться на трейлер и рассказал, чего ждет от новой экранизации.

«По трейлеру нельзя судить о фильме, потому что трейлер – это самые лучшие моменты. Зачастую эти лучшие моменты по фильму так размазаны, что ты даже ничего не узнаешь. Бывают динамичные трейлеры и очень затянутое кино. По трейлеру можно оценить актерский состав, но не более того», - подчеркнул он.

По его словам, россияне не смотрят отечественные комиксы в кино по примеру американских историй про супергероев. Но сегодня «Майор Гром» находится в выигрышном положении.

«Первый фильм «Майор Гром» провалился в прокате, хотя у комиксов приличная группа поклонников. Но оказалось, что люди, которые любят комиксы про Майора Грома, и люди, которые хотят смотреть это в кино, это разные люди. Комиксы «Марвел» у нас смотрят, а отечественные нет, у нас эта культура не так развита еще. В России все-таки нет традиции комиксов, как в Америке, например. У нас пока с этой индустрией не очень. Хотя мы не можем сравнивать сегодня с тем же «Железным человеком», потому что большого Голливуда в России сегодня официально нет. Смотреть особо нечего сегодня. В свое время у нас шел «Чебурашка», когда официально в России не показывали «Аватар 2». Если бы они вышли одновременно, от «Чебурашки» одни уши бы остались. По тому же принципу сейчас «Майор Гром» может хорошо пройти, я бы ориентировался на сумму в районе миллиарда рублей», - рассказал он.

Российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» занял 20 место в рейтинге самых просматриваемых картин на стриминовогом сервисе Netflix за 2021 год, передает «Радиоточка НСН».