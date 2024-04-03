Познеру понравился фильм на Первом канале к его 90-летию

Владимир Познер сказал в эфире НСН, что признателен создателям за документальный фильм и готов к новым проектам на телевидении.

Телеведущий Владимир Познер в интервью НСН похвалил фильм, показанный к его юбилею на Первом канале.

1 апреля Познеру исполнилось 90 лет. В полночь Первый канал показал документальный фильм о Владимире Владимировиче, при этом сам Познер говорил НСН, что не знал о съемках фильма, но будет его смотреть.

«Я посмотрел этот фильм, он мне понравился, там нет абсолютно ничего придуманного. Естественно, это не все, да и не может быть все в рамках фильма, но то, что там показано, соответствует правде. Я признателен, что такой фильм сделали. Мне показалось, что он вполне хороший. Я бы никогда не стал снимать фильм о себе, это даже странно, и я не имел никакого отношения к фильму, который был показан на Первом канале. Это все собрано из старых материалов, я не давал интервью для этого фильма и даже не знал, что его делают, узнав об этом за несколько дней до показа», - сказал Познер.

Он также сообщил, что хотел бы работать над новыми телепроектами.

«Я завершаю работу над фильмом о Турции, который мы скоро сдадим на Первый канал, а там дальше посмотрим. Безусловно, я хочу еще кое-что делать», - заключил собеседник НСН.

Некоторые общественники начали критиковать Первый канал, узнав, что там покажут фильм о Познере. Телеведущий сказал в этой связи НСН, что никогда не обращает внимание ни на критику, ни на похвалу.