Эмир Кустурица «Казаками» Льва Толстова задумал завершить «русский триптих»
Режиссер Эмир Кустурица намерен экранизировать повесть Льва Толстого «Казаки», сообщает газета «Культура».
По его словам, эта картина станет заключительной частью «русского триптиха» - цикла киноработ по классическим произведением классиков российской литературы. Об этом Кустурица рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Режиссер уточнил, что первый фильм триптиха будет некой осовремененной версией произведений Федора Достоевского, второй будет снят на основе повести Николая Гоголя «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
Эмир Кустурица добавил, что возможно этой работой он завершит свою режиссерскую карьеру.
Ранее режиссер Эмир Кустурица в Кремле пообещал президенту РФ Владимиру Путину снять «русский триптих», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».