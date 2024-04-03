Сталлоне заявил о начале съемок второго сезона сериала «Король Талсы»
Компания Paramount+ объявила о начале съёмок второго сезона криминального сериала «Король Талсы». В подтверждении этого она опубликовала ролик, в котором засветился исполнитель главной роли - Сильвестр Сталлоне.
Сам актёр также подтвердил, что вернется к роли главы мафии Дуайта «Генерала» Манфреди. Он не стал раскрывать информацию о новых эпизодах, отметив лишь, что зрителей ждёт «больше количество неожиданных сюрпризов».
«Вы понятия не имеете, что нас ждет. Доверьтесь мне», - заявил Сталлоне.
Сериал «Король Талсы» рассказывает о криминальном авторитете, который отсидел 25 лет в тюрьме, а после выхода на свободу отправился в город Талса (штат Оклахома, США), чтобы построить с нуля новую преступную империю. Сериал был очень положительно принят как зрителями, так и критиками.
Ранее Сталлоне заявил, что новым исполнителем роли Джона Рэмбо должен стать канадский актер Райан Гослинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».