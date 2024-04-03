В сети появились фото со съемочной площадки фильма по Minecraft
Пользователь X под ником josh_space поделился несколькими фотографиями со съемочной площадки фильма по Minecraft.
На кадрах можно заметить квадратные деревья — это значит, что создатели ленты собираются добиться максимальной аутентичности.
Сюжет фильма по Minecraft до сих пор держится в тайне. Режиссером ленты выступит Джаред Хесс («Последний человек на Земле»), а главные роли достались Джэку Блэку («Школа рока») и Джейсону Момоа («Аквамен»). В ленте также сыграют Эмма Майерс («Уэнсдэй») и Дженнифер Кулидж («Американский пирог»).
© Mojang
© Mojang
© Mojang
Экранизация Minecraft выйдет в прокат в апреле 2025 года. Эту дату еще не раз могут перенести. Заглавное фото: Mojang