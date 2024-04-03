Фильм из Кыргызстана опередил по кассовым сборам голливудские блокбастеры

Художественный фильм, снятый в Кыргызстане, стал лидером по кассовым сборам в КР и соседнем Казахстане, заработав более миллиона долларов только за первые несколько дней проката. Впервые в истории кинематографа республики местной ленте удалось опередить по этому показателю иностранные картины, включая голливудские блокбастеры.

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Невероятного успеха добился фильм "Бейиш - эненин таманында" ("Рай под ногами матери") режиссера Руслана Акуна. Это трогательная и захватывающая история. В картине рассказывается о 35-летнем Адиле, который остановился в умственном развитии на уровне 8-летнего ребенка, и его 75-летней матери Райхан. Оба живут в небольшом селе. Женщина размышляет о смерти и переживает за судьбу сына после того, как ее не станет. А чтобы как-то утешить свое дитя, Райхан говорит ему, что Всевышний любит его особенной любовью. И поэтому он обязательно попадет прямиком в рай.

Адил, однако, обеспокоен. Он боится, что мама по какой-нибудь причине не сможет попасть в рай. Но однажды соседский мальчишка рассказывает ему о хадже. Иными словами, если мама совершит паломничество в Мекку, то обязательно попадет в рай. Но как это сделать? Адил уговаривает маму согласиться на путешествие, сажает на тележку, в которую впрягается сам, и везет через несколько стран, включая охваченные войной регионы Ближнего Востока.

Фильм, как поясняют критики, - это история о силе материнской любви, о том, что только доброта и открытость сердца людей разных национальностей поможет человечеству преодолеть все препятствия. В то же время картина позволяет зрителям погрузиться в культурные особенности тех стран, через которые проезжают Адил и его мама.