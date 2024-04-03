Братство Стали и жители убежища — на новых кадрах сериала Fallout
Издание IGN опубликовало материал, посвящённый сериалу Fallout. В нём журналисты поделились различными деталями шоу и показали несколько свежих кадров.
На изображениях можно увидеть главных героев, человеческую общину и представителей Братства Стали — одной из ведущих фракций во вселенной Fallout. Люди в силовой броне, конечно, присутствуют.
Сериал расскажет о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Вурдалак. Несмотря на разное происхождение, все три персонажа преследуют одну и ту же цель.
Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой. Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл.
Все серии первого сезона Fallout выйдут 11 апреля в стриминговом сервисе Prime Video.