На кинофестивале в Омске покажут фильмы о патриотизме

Кинофестиваль "Свидание с Россией. Сибирский характер" открылся в Омске. Его главная тема - спецоперация, участие регионов в поддержке ВС.

© Кадр из фильма "Суворовец 1944"

Международный медиапроект "Свидание с Россией" шагнул за Урал впервые. На кинофестивале новое кино покажут на 25 площадках, в том числе в вузах, техникумах, сельских ДК. Благодаря онлайн-трансляции познакомиться с лентами смогут зрители и в России, и за рубежом.

Акцент сделан на современные киноработы, имеющие особую нравственную и художественную ценность. В составе жюри - мэтры киноиндустрии.

"Я с радостью согласился принять участие в фестивале, - признался Аристарх Ливанов. - Давно заметил, чем дальше от центра, тем краше люди. И все, что можно снять вдали от центра, делается с удовольствием. Возглавить жюри одной из номинаций большая ответственность. Обнаружить шедевр трудно, но я буду стараться".

Фестиваль включает две программы: полнометражное игровое и документальное кино. В афише - премьерная лента "Суворовец 1944", созданная кинематографистами из Новосибирска. Омская документальная картина "Антон Тарасов" - о детях и подростках ДНР. В программе игрового кино - омская картина "Часы для Веры" о судьбах двух девушек. Одна живет в 1941 году, ее тезка - в 2022-м. Всего в рамках фестиваля будет представлено 46 кинолент.

Помимо показов запланированы творческие встречи с известными артистами: Ларисой Лужиной, Юрием Назаровым, донбасской поэтессой Анной Ревякиной, а также композитором Григорием Гладковым. Фестиваль завершится 6 апреля. Омичи надеются, что он станет традиционным.