В Netflix ответили, как собираются показать историю с Хорнером в Drive to Survive

Кинопродюссер Джеймс Гей-Рис, занимающийся созданием сериала Drive to Survive, рассказал о том, как Netflix собирается осветить события вокруг руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

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«Все захотят, чтобы это было рассказано определённым образом, так что нам нужно будет проследить за тем, чтобы все были довольны, и Netflix, и мы, — чтобы мы могли спокойно спать после принятых решений.

Ситуация, похоже, остаётся открытой: нам нужно соблюдать баланс. Хорнер пока выглядит нормально, но пока нет ощущения, что всё кончено. Всё будет зависеть от того, как всё сложится.

Я не знаю, что он задумал, и у меня нет своего мнения на этот счёт, но он прошёл через это, и вы никому не пожелаете такого», — приводит слова Гей-Риса Racingnews365.

Drive to Survive — это документальный сериал, дающий возможность заглянуть в закулисье Формулы-1 благодаря совместной работе Netflix и Formula One Group. Премьера первого сезона сериала состоялась 8 марта 2019 года. Второй сезон вышел на Netflix 28 февраля 2020 года, третий — 19 марта 2021 года, четвёртый — 11 марта 2022 года, пятый — 24 февраля 2023-го.