Близкий взгляд на джедая-девушку в исполнении Дафни Кин в сериале «Звездные войны: Аколит»

Издание Entertainment Weekly опубликовало парочку новых кадров с персонажем, которого Дафни Кин, известная по «Логану», сыграла в сериале «Звёздные войны: Аколит». Ей достался образ девушки-джедая, которую зовут Джекки Лон.

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Судя по всему, у её меча будет кристалл зелёного цвета.

«Аколит» станет новым сериальным проектом по вселенной «Звёздных войн» для Disney. В первый сезон войдут восемь эпизодов. По большей части шоу расскажет о ситхах и их зарождении. Джедаи на практике первый раз столкнутся с сильными противниками и будут пытаться предпринять меры для победы над ними.

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Вместе с Кин в шоу сыграли Амандла Стенберг, Ли Джонджэ, Керри-Энн Мосс, Ребекка Хендерсон и многие другие.

Премьера шоу состоится 4 июня — в этот день выйдут сразу два эпизода.