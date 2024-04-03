В Красноярске пройдет международный кинофестиваль о правах человека

Международный фестиваль фильмов о правах человека "Сталкер" пройдет в Красноярске с 15 по 19 апреля, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

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"С 15 по 19 апреля 2024 года в Красноярске пройдут показы Международного фестиваля фильмов о правах человека "Сталкер". В Доме кино покажут 17 фильмов: пять игровых полнометражных, три игровых короткометражных, семь документальных и два анимационных. Состоятся также творческие встречи с режиссерами и киноведом", - сказали в оргкомитете.

На фестивале покажут российские картины, а также фильмы производства нескольких стран - России, США и Японии. "Откроется фестиваль показом художественного фильма "Свет". Фильм представит режиссер Антон Коломеец (соавтор сериала "Чики")", - сказали в оргкомитете.

В рамках фестиваля пройдет выездной показ в исправительной колонии Красноярска.

Кинофестиваль "Сталкер" проходит с 1995 года в Москве и ежегодно проводит благотворительные, социально значимые акции в регионах России. Кинофестиваль направлен на поощрение кинематографистов, создающих фильмы о правах человека. Организаторы фестиваля: Гильдия кинорежиссеров России при поддержке Фонда президентских грантов.