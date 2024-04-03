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Disney потеряла на фильме «Индиана Джонс и колесо судьбы» почти $ 135 млн

По данным издания Forbes, фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» принёс Disney убытки в размере $ 134,2 млн. При бюджете в $ 387,2 млн картина собрала в прокате всего $ 383 млн.

Disney потеряла на фильме «Индиана Джонс и колесо судьбы» почти $ 135 млн
© Чемпионат.com

Несмотря на бюджет блокбастера, фильм был раскритикован критиками. На агрегаторе Rotten Tomatoes он набрал 70% свежести, хотя зрители оценили ленту выше. Пользовательский рейтинг картины составил 88%.

«Индиана Джонс и колесо судьбы» стал последней частью франшизы с участием Харрисона Форда в роли Индианы. Вместе с ним в ленте сыграл Мадс Миккельсен.

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