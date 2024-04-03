Вышел трейлер сверхбрутального боевика Сэма Рэйми «Пацан против всех»

Опубликован новый - рэдбэнд, то есть без цензуры - трейлер (строго 18+ ) боевика "Пацан против всех" (Boy Kills World).

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Это ультрабрутальный проект совместного производства Германии, США и ЮАР, сопродюсером которого выступил Сэм Рэйми. Режиссер - Мориц Мор.

В ролях - Билл "Оно" Скарсгорд, Фамке Янссен, Джессика Рот, Мишель Докери, Бретт Гельман, Яян Рухьян.

Семья безымянного пацана была убита Хильдой Ван Дер Кой (Янссен) - главой коррумпированной постапокалиптической династии, а сам он стал глухонемым. Пацан прячется в джунглях, где отшельник обучает его боевым искусствам. Завершив обучение, пацан оказывается один в безумном мире и вскоре попадает в группу сопротивления, которая строит планы свергнуть правящую династию. Такой сюжет.

Российский релиз - 16 мая.

Ранее появился не менее жесткий трейлер ремейка "Ворона" (18+) - также с Скарсгордом в главной роли.