Вышел трейлер сверхбрутального боевика Сэма Рэйми "Пацан против всех"
Опубликован новый - рэдбэнд, то есть без цензуры - трейлер (строго 18+ ) боевика "Пацан против всех" (Boy Kills World).
Это ультрабрутальный проект совместного производства Германии, США и ЮАР, сопродюсером которого выступил Сэм Рэйми. Режиссер - Мориц Мор.
В ролях - Билл "Оно" Скарсгорд, Фамке Янссен, Джессика Рот, Мишель Докери, Бретт Гельман, Яян Рухьян.
Семья безымянного пацана была убита Хильдой Ван Дер Кой (Янссен) - главой коррумпированной постапокалиптической династии, а сам он стал глухонемым. Пацан прячется в джунглях, где отшельник обучает его боевым искусствам. Завершив обучение, пацан оказывается один в безумном мире и вскоре попадает в группу сопротивления, которая строит планы свергнуть правящую династию. Такой сюжет.
Российский релиз - 16 мая.
Ранее появился не менее жесткий трейлер ремейка "Ворона" (18+) - также с Скарсгордом в главной роли.