Кинокритики сравнили новый «Летучий корабль» с оригиналом

Новый фильм режиссера Ильи Учителя «Летучий корабль» вышел на экраны 21 марта и вторые выходные является лидером кинопроката. Стоит ли смотреть ремейк легендарного советского мультфильма, а также о плюсах и минусах проекта — в материале «Вечерней Москвы».

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Кинокритик Александр Голубчиков отметил, что фильм полон ярких нарядов и интересных декораций, что может впечатлить аудиторию всех возрастов, однако больше картине похвастаться нечем:

— С одной стороны, мы видим в новой ленте яркое зрелище с прекрасными костюмами и декорациями. Но стоит сказать, что, начиная с картины «Конек-Горбунок», мы поняли, что у нас есть прекрасные декораторы и художники по костюмам, которые вывозят любое кино на своих плечах. Но если в «Бременских музыкантах», который был построен по тому же принципу, драматургического материала хватало на весь фильм и по сюжету композиции гармонично вписывались в сюжет, то в ленте Учителя героев больше, песен больше, но не все они столь же хороши, как в оригинале.

Среди актеров спикер выделил игру одного лишь Данилы Козловского, которого «забыли» упомянуть в титрах.

— Актеры-исполнители главных ролей, к большому сожалению, абсолютно не впечатляют. С ними как-то не удалось Илье Учителю поработать как следует. Следовательно, остается зрителю смотреть на декорации, слушать песни и смотреть на игру Козловского, — заявил Голубчиков.

В свою очередь кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая картина Учителя не сравнится с гениальным мультфильмом Гарри Бардина. Знаменитый советский мультфильм сделан качественно и очень талантливо, а новый фильм, по словам эксперта, ценителям старой школы вряд ли понравится.

— Мультфильм «Летучий корабль» гениален, чего не скажешь о фильме. Картину с сюжетом для короткометражки Илья Учитель растянул на два часа. И это абсолютно неоправданно, — пояснил собеседник «ВМ».

В картине звучат песни, которые знакомы «старому» зрителю, но есть и композиции, нисколько не вписывающиеся в сюжетное полотно:

— Я понимаю, почему в фильме есть песни, которые отсылают нас к мультику. Но, простите, при чем тут песни Леонида Агутина? К слову, песни Найка Борзова, звучащие в ленте, и причина их там присутствия для меня тоже пока остаются загадкой, — заявил кинокритик.

Он, как и коллега, отметил костюмы героев и красочную картинку, уточнив, что это единственные плюсы проекта.

В заключение Шнейдеров добавил, что фильм оценят дети, а взрослым, в чьей памяти еще свежи эпизоды из мультфильма, новинка придется не по вкусу.

Между тем стало известно, что фильм «Летучий корабль» планируют показать в кинотеатрах Объединенных Арабских Эмиратов, Латинской Америки и других стран.