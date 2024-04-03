На Урале показали фильм о физиологе, считавшем, что во сне мозг не отдыхает

Фильм "Как Иван Пигарев сон изучал" стал сенсацией уже потому, что таким стартом ни один документальный фильм в последние годы похвастаться не может: аншлаг в столичном зале "Октябрь", затем одновременно показы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Саратове, Красноярске. А в апреле по договоренности с кинопрокатчиками с картиной познакомятся жители 245 небольших городов и поселков России.

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Наверное, опыт организации проката без бюджета на рекламу с опорой, по словам режиссера Юлии Киселевой, на сарафанное радио, стоит изучить отдельно. Нам же особенно приятно отметить: Юлия - уроженка Асбеста, окончила журфак УрФУ и режиссерский факультет ВГИКа, ее дебютная работа 2007 года - фильм "Далеко от Лондона" об уральском драматурге Василии Сигареве. С тех пор Киселева стала мэтром кинодокументалистики: она лауреат премий "За верность науке" и "Лавровая ветвь в области неигрового кино и ТВ", обладатель более 70 призов и дипломов российских и международных фестивалей.

Пока мы спим, мозг анализирует информацию о работе внутренних органов

Герой ее новой картины - физиолог доктор биологических наук Иван Николаевич Пигарев, ученый мирового уровня, автор висцеральной теории сна. В ней Пигарев дерзко оппонирует самому академику Павлову, считавшему, что во сне клетки мозга отдыхают, сон спасает его от перенапряжения и является охранительным торможением. Тезка светила физиологии говорит: ничего подобного. Пока мы спим, мозг старается изо всех сил: анализирует информацию о работе внутренних органов. Более того, проведя диагностику, осуществляет первичный ремонт. Отстаивая свою позицию, с научной точки зрения ересь, Иван Пигарев не боялся вступать в дискуссию с авторитетами. Его ученики с сожалением констатируют: мало кто из них обладает такой же отвагой и готовностью отстаивать свое мнение, а это критически важно для талантливого ученого.

Трудно удержаться и не привести ряд полезных советов от Ивана Пигарева. Самое главное - спать, когда хочется и пока хочется. Но режим все же необходимо соблюдать. По словам одного из героев фильма руководителя Центра медицины сна МГУ Александра Калинкина, у людей, ложащихся после полуночи, риск заболеть сахарным диабетом повышается на 45 процентов. Второе: чтобы хорошо спать, нужно правильно есть. На переработку незнакомых продуктов организм тратит больше ресурсов, чем на усвоение привычных. Наградой за соблюдение этих нехитрых правил будет здоровое долголетие.

Самый продуктивный возраст для человека, утверждал профессор, - от 70 до 100 лет: опыта и знаний накоплено много, а физиологически ничто не мешает быть в хорошей форме. Сам Пигарев в свои 80 лет много и плодотворно работал в Институте проблем передачи информации имени Харкевича РАН, занимался спортом, много чем увлекался… но в июле 2021 года его жизнь оборвалась - Иван Николаевич погиб при столкновении велосипеда, на котором ехал на работу, с самокатом.

Но, разумеется, фильм не имел бы успеха, если бы сводился к изложению научных теорий. На экране предстает человек в самом полном, чеховском смысле.

- Пигарев - созидатель, - рассказывает Юлия Киселева. - Придумал теорию сна и тут же начал ее доказывать, провел множество экспериментов. Построил яхту, машину чуть ли не из папье-маше, и она прекрасно ездила. Добавьте его невероятную интеллигентность, здоровый образ жизни: лыжи, теннис, велосипед. У него прекрасная семья, жена, дети. Уверена, именно таких героев сегодня очень не хватает в кино.

Важнейшая часть фильма - кинохроника из семейного архива Пигаревых: теплая и добрая атмосфера домашних праздников и встреч с коллегами, походов, детских игр, простых и радостных моментов. Эти воспоминания спасают в трудные минуты.

- Фильм стал моей личной терапией, - говорит Юлия. - Я спокойнее сплю. Раньше с утра был невроз: ужас, я проспала лишние два часа, что-то не сделала. А теперь и невроз прошел, и я все успеваю.

Кстати, профессор Пигарев считал: вещих снов не бывает. Странные видения, в которых многие пытаются найти какой-то смысл, - всего лишь отчет, например, пищеварительной системы. Хотите верьте, хотите нет.