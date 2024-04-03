Екатерина Климова появилась в тизер-сцене ретродетектива «Горький 53»

Актрису Екатерину Климову показали в первой тизерной сцене ретродетектива «Горький 53» (18+). Видео опубликовано в YouTube-канале онлайн-кинотеатра «Иви».

© Кадр из сериала «Горький 53»

Сериал рассказывает о городе Горьком в 1953 году (сейчас Нижний Новгород). В это время в СССР сложилась непростая криминальная обстановка из-за массовой амнистии. В показанном тизере Климова играет героиню, которой супруг, капитан милиции Шведов, рассказывает новость о возвращении старого друга из ссылки. Речь идет о бывшем командире разведвзвода Иване Астафьеве. Актриса эмоционально воспринимает новость о приезде старого знакомого.

Режиссер-постановщик сериала — Сергей Коротаев, а сценария написал Сергей Иванов. В картине также снялись Александр Балуев, Екатерина Шпица, Михаил Евланов, Алексей Макаров и другие.

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