ИРИ представил документальный сериал «Нефть»

Специальный показ документального сериала «Нефть» состоялся в российской столице. Мероприятие было организовано в кинотеатре в Музее Москвы при поддержке ИРИ.

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На показе присутствовали представители исполнительной и законодательной власти, продюсеры, литераторы и представители средств массовой информации.

Проект презентовали автор идеи Марина Юденич, а также режиссер Борис Никлавис. Интервью для сериала дали глава МИД Сергей Лавров, директор СВР Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, зампредседателя правительства Александр Новак.

Документальная работа состоит из шести серий. Фильм повествует о том, как чёрное золото оказывает влияние на глобальные мировые процессы, а также жизнь каждого человека.

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